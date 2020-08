Al via la rassegna letteraria ‘Mintuà – Parole in circolo’

In programma dal 20 al 25 agosto a Tempio Pausania (SS)

Riceviamo e pubblichiamo.

Il verbo è gallurese, ma il suono e ciò che la sua pronuncia può liberamente evocare sono patrimonio di tutti. ‘Mintuà’ significa ‘menzionare’, ‘citare’, ma anche ‘commemorare’, quindi, ‘ricordare’, ‘tenere a mente’.

È una parola musicale, in un certo senso saggia, perché contiene un invito a ricordare e, a sua volta, si lascia facilmente trattenere nella memoria.

‘Mintuà’ è anche il nome della rassegna letteraria che, dal 20 al 25 agosto, richiamerà a Tempio Pausania (SS) alcuni degli scrittori più letti dell’ultimo periodo.

Ha anche un sottotitolo, questa volta tutto in italiano, ‘Parole in circolo’, e sarà una sei giorni letteraria ospitata in una delle città italiane in cui, secondo il Cepell, si legge di più. Un luogo in cui ogni scrittore dovrebbe, e così sarà, sentirsi come a casa propria.

Patrocinata dal Comune di Tempio Pausania, organizzata dall’associazione culturale Carta Dannata, la manifestazione si avvale anche della collaborazione di Entula, Bottega Nomade e delle librerie Bardamù di Tempio Pausania e Max88 di Sassari.

I Direttori artistici sono due librai sardi di grande esperienza: Massimo Dessena, oggi titolare anche di una casa editrice, la Maxottantotto Edizioni, e Aldo Addis.

Non sarà una fiera e non sarà nemmeno un festival, ma, secondo la più classica delle formule, una rassegna di incontri con gli autori. La varietà dei nomi e dei generi è tale che sarà difficile per i lettori non trovare il libro giusto, quello che potrebbe dare colore o nuovo slancio all’ultimo scorcio d’estate.

Si inizierà giovedì 20 agosto con Diego De Silva e, senza pause tra un giorno e l’altro, si andrà a finire il 25 con Paolo Condò, il noto giornalista sportivo, e la sua ‘Storia del calcio in 50 ritratti’, piccola antologia critica del soccer che, tra chiacchiere da bar ed arguti editoriali alla Gianni Brera, è da sempre patrimonio di una memoria, a proposito di ‘mintuà’, collettiva nazionale.

Ilenia Zedda, Bruno Arpaia, Luca Telese, protagonista di un reading e non di un vero e proprio incontro con l’autore, piccola eccezione contemplata nel programma, Emiliano Deiana, Gavino Zucca e gli autori di ‘Giallo sardo’ saranno gli altri scrittori ospiti della rassegna.

Gli appuntamenti di ‘Mintuà’ seguiranno orari diversi nelle piazze più caratteristiche e accoglienti del centro storico. Ogni autore, come da programma allegato al comunicato, sarà accompagnato da un relatore che lo pungolerà a dovere sui contenuti del libro. Compito del pubblico sarà quello di divertirsi, intervenire liberamente e dialogare con gli scrittori della rassegna.

L’accompagnamento musicale sarà a cura di Roberto Acciaro, cantautore originario di Tempio, che proporrà ogni giorno una scaletta ispirata al libro in programma.

Programma



20 agosto

piazza San Pietro, ore 21:00

Diego De Silva – ‘I valori che contano‘

21 agosto

Piazza San Pietro, ore 19:30

Ilenia Zedda – ‘Na’ccheras’

Gavino Zucca – ‘Il misterioso caso di Villa Grada’

Eleonora Carta, Gavino Zucca – ‘Giallo sardo’

22 agosto

piazza San Pietro, ore 21:00

Bruno Arpaia – ‘Il fantasma dei fatti’

23 agosto

piazza San Pietro, ore 19:30

Reading – Di e con Luca Telese

24 agosto

piazza Faber, ore 19:30

Emiliano Deiana – ‘La morte si nasconde negli orologi’

25 agosto

piazza San Pietro, ore 21:00

Paolo Condò – ‘Storia del calcio in 50 ritratti’