Al via la rassegna ‘Favolandia’: spettacoli per grandi e piccini

Da ottobre a dicembre quattro appuntamenti animati da fantasia e tradizione al Teatro Jolly di Palermo

Il Teatro Ditirammu presenta ‘Favolandia’, una rassegna di spettacoli dedicata a grandi e piccini, inserita nella stagione teatrale in corso ‘Operarte’, che si svolgerà sul palcoscenico del Teatro Jolly di Palermo, via Costantino Domenico, 55 – 56, tra ottobre e dicembre 2025.

Il titolo scelto per la rassegna anticipa l’obiettivo dell’iniziativa: catapultare dolcemente il pubblico – famiglie, grandi e piccini – in un mondo incantato dove protagonisti saranno la fantasia, la musica e l’arte del teatro di narrazione.

Elisa Parrinello, direttrice artistica del Teatro Ditirammu, dichiara:

Da anni porto avanti un’idea di teatro che non esclude, ma accoglie. Un teatro che parla a tutti ma principalmente ai più piccoli, alle bambine, ai bambini, ai giovani, e a chiunque senta il bisogno di uno spazio sicuro, protetto, non giudicante e creativo. Un luogo dove puoi essere tutto e nessuno e centomila. Dove puoi sentirti libero di esistere, di immaginare, di stare. La rassegna ‘Favolandia’ si colloca perfettamente in questa visione essendo un invito ad esserci, a mettersi in gioco, a sentirsi parte. Perché il teatro non è qualcosa che si guarda da lontano. Il teatro, quello vero, lo si vive insieme.

Ad inaugurare ‘Favolandia’, il 4 e 5 ottobre un gradito ritorno: ‘Nicù e il Mago di Oz’ di e con Elisa Parrinello, insieme a Piero Tutone, Carlo Di Vita, Chiara Bologna, Yara Baruffato, Margherita Scrima e Giulia Fragiglio.

Lo spettacolo propone una rivisitazione originale del celebre romanzo per ragazzi di L. Frank Baum, intrecciando musica, parola e sogno.

Per il secondo appuntamento il calendario il 1° e 2 novembre, il Ditirammu celebra le tradizioni popolari con uno spettacolo che affonda le radici nella cultura siciliana: ‘Tale chi mi misiru i morti’, della compagnia Arbaria Nuova Compagnia Folk.

Un appuntamento imperdibile che rievoca antichi riti e tradizioni legate al culto dei defunti, mentre si alternano sul palcoscenico storie di famiglia, leggende e superstizioni della Sicilia di un tempo.

A dicembre, il mese dedicato alle festività natalizie, appuntamento il 22 con ‘Canto Ninnaro con Pietrino e Nenè’, di e con Elisa Parrinello, insieme a Piero Tutone, Noa Flandina, la Compagnia Ditirammu e gli allievi del DitirammuLab. Un viaggio tra ninne nanne e canti tradizionali della Sicilia, dove la musica diventa strumento di gioco e scoperta.

Il 23 dicembre la rassegna si chiude con ‘La vera storia della Befana’, di Elisa Parrinello, con Noa Flandina, Piero Tutone, Carlo Di Vita, Virginia Maiorana, Giulia Fragiglio e Mattia Lanfranca.

Protagonista è la celeberrima vecchina che vola su di una scopa che, stanca di ricoprire sempre il suo ruolo, decide di cercare una sostituta. Tra impostori e befane improbabili, la missione si rivela più difficile del previsto. Ma, in fondo, si sa… certe magie hanno radici troppo profonde per sparire del tutto.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17:30; è possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli online sul sito del Ditirammu al link www.teatroditirammu.it oppure direttamente al botteghino del Teatro Jolly.

La rassegna ‘Favolandia’ è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.