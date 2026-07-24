Al via la quarta edizione di ‘Lazio, la Bellezza del Talento’

Il progetto della Regione Lazio riparte tra talento, formazione e spettacolo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Prenderà il via domenica 26 luglio da Zagarolo la quarta edizione di ‘Lazio, la Bellezza del Talento’, il progetto promosso dalla Regione Lazio, curato da Lazio Innova, per valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio e offrire concrete opportunità di visibilità ai giovani formatisi nei settori della moda, del cinema, della musica, del teatro, della comunicazione e dello spettacolo.

Grazie alle opportunità offerte attraverso il Programma Regionale FSE+ 2021/2027, ‘Lazio, la Bellezza del Talento’ si realizza in collaborazione con il Concorso Nazionale Miss Italia – Regione Lazio e con il coinvolgimento attivo di alcune tra le più prestigiose scuole di alta formazione del territorio: Maiani Accademia Moda, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, ITS Academy Sistema Moda, ITS Academy Lazio Digital e ITS Turismo Academy Roma.

Giunto alla quarta edizione, il progetto conferma la propria missione: creare un ponte tra il mondo della formazione e quello del lavoro, promuovendo le eccellenze educative del Lazio attraverso un percorso che unisce cultura, creatività, spettacolo e valorizzazione del territorio.

Un’iniziativa che mette in rete istituzioni, enti di formazione, imprese culturali e amministrazioni locali, contribuendo alla crescita dell’economia creativa regionale e alla promozione dell’immagine del Lazio.

La serata inaugurale offrirà un ricco programma dedicato alla valorizzazione del talento e della formazione. Protagonista sarà la moda, con la sfilata delle collezioni realizzate dagli allievi della Maiani Accademia Moda e dell’ITS Academy Sistema Moda, espressione dell’eccellenza formativa del Lazio e della capacità dei giovani designer di trasformare creatività e competenze in concrete opportunità professionali.

La serata sarà arricchita anche dalle esibizioni di due giovani talenti formatisi presso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini: Paola Consagra, cantautrice diplomata nella sezione Canzone, e Leonardo Carducci, attore diplomato nella sezione Teatro.

Due artisti che rappresentano concretamente il valore della formazione di eccellenza promossa dalla Regione Lazio e la capacità delle sue istituzioni culturali di accompagnare i giovani verso percorsi professionali nel mondo dello spettacolo.

Uno dei momenti più attesi della manifestazione sarà l’assegnazione dello storico titolo di Miss Roma 2026, una delle fasce più prestigiose del Concorso Miss Italia.

Venti concorrenti provenienti da Roma e dalla Città Metropolitana si contenderanno il titolo che garantirà alla vincitrice l’accesso diretto alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2026.

Ospite d’onore della serata sarà Martina Sambucini, che porterà la propria testimonianza sul percorso umano e professionale che l’ha condotta alla conquista del titolo di Miss Italia, rappresentando un esempio di come talento, impegno e formazione possano trasformarsi in concrete opportunità di crescita.

L’edizione 2026 si svilupperà attraverso un tour che, dopo Zagarolo, toccherà Trevignano Romano, Arcinazzo Romano, Fondi e San Felice Circeo, con sei appuntamenti che saranno successivamente trasmessi in prima serata su Lazio TV e diffusi attraverso le piattaforme digitali, contribuendo alla promozione dell’immagine della Regione Lazio a livello nazionale.

‘Lazio, la Bellezza del Talento’ si conferma così un progetto capace di coniugare formazione, cultura, spettacolo e promozione territoriale, offrendo ai giovani occasioni concrete di crescita professionale e contribuendo, al tempo stesso, a valorizzare le eccellenze e i luoghi simbolo della regione Lazio.