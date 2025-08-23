Al via la manifestazione Pane in Piazza Milano 2025

Nella tensostruttura di 800 mq, dal 24 agosto al 1° settembre, 200 fornai prepareranno le golosità regionali dolci e salate per la raccolta fondi finalizzata a realizzare un panificio e una scuola di panificazione in Camerun

Riceviamo e pubblichiamo.

Si inaugura domenica 24 agosto, alle ore 10:30, la manifestazione Pane in Piazza Milano 2025, iniziativa promossa dai Missionari Cappuccini di Milano in collaborazione con la famiglia Marinoni, storici panificatori meneghini.

All’atteso taglio del nastro – si tratta del più grande evento di missionarietà sotto la Madonnina- sono state invitate le più importanti istituzioni cittadine laiche, religiose e in particolare dell’Ordine dei Cappuccini.

L’aperitivo sarà a cura del celebre pluripremiato barman Angelo Carpentieri da sempre ‘amico’ di Pane in Piazza.

Poi, per una settimana, fino a lunedì 1° settembre, dalle ore 7:30, “al sorgere di frate Sole”, fino alle ore 23:00, centinaia dei migliori fornai d’Italia, senza scopo di lucro, prepareranno in diretta le specialità regionali dolci e salate da distribuire al pubblico con offerta. Inoltre, sarà presente anche un angolo gelateria.

Il ricavato delle passate iniziative, 2018 – 2019, ha permesso di avviare un panificio in Etiopia, a Dire Dawa, con annessa scuola di panificazione e negozio, creando lavoro per i giovani e dando sostegno alle comunità locali che ospitano orfani, poveri e disabili.

Il progetto 2025 è mirato alla realizzazione di un panificio, area vendita e di una scuola di panificazione anche in Camerun, a Bambui, con gli stessi scopi: assicurare un futuro alle nuove generazioni insegnando l’arte panaria e contribuire al sostentamento dei poveri locali, tra i quali in particolare i giovani detenuti del vicino carcere di Bamenda, dove i reclusi vivono in condizioni di estremo degrado.

Pane in Piazza Milano 2025, in occasione degli 800 anni del Cantico delle creature e del Giubileo della speranza, è un’iniziativa gastronomica benefica intorno al pane, quale simbolo universale di unità, pace, e amicizia; infatti, il direttore del Centro Missionario di piazzale Cimitero Maggiore 5, Fra Giovanni Cropelli, ha voluto che diventasse anche un momento di gioia e riflessione, con momenti dedicati per celebrare in ogni modo il carisma francescano, quanto mai attuale. A questo evento sono invitati tutti i francescani di Italia e dal mondo.

L’edizione 2025 di Pane in Piazza Milano offre quindi, per la prima volta, pure tavole rotonde e intrattenimento. In programma ci sono musica, danze, incontri e confronti aperti a tutti.

Tanti i protagonisti della vita religiosa, laica dell’arte e dello spettacolo che interverranno: dall’Arcivescovo Mario Delpini, Ermes Ronchi, teologo e religioso dei Servi, a Fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia.

Inoltre, figure internazionali significative su temi di stretta attualità legati alla pace: il parroco di Betlemme Fra Rami Asakrieh, il Vescovo maronita di Batroun, in Libano, Padre Mounir Khairallah e il direttore di ‘Terra santa’, Giuseppe Caffulli.

Tra le persone che animeranno gli eventi, il panificatore Fulvio Marino che ha partecipato a diversi programmi televisivi, gli Alpini di Milano e Brescia, il coro del CET, Canto e Tradizione, che promuove canti popolari, e diversi comici e altri artisti coinvolti e guidati dall’attrice Ippolita Baldini, l’esilarante ‘Lucy’ in TV, da sempre impegnata nella solidarietà.

Anche il mondo delle imprese parteciperà attivamente a Pane in Piazza 2025. ASSITOL, l’Associazione Italiana dell’Industria Olearia, sostiene l’evento in Duomo.

All’ingresso i visitatori troveranno la brochure con le informazioni in italiano e un QRCode per scaricare il programma in inglese.

Per sostenere Pane in piazza 2025

Info: tel. 02 334930342 – email paneinpiazza@missioni.org

https://dona.missioni.org/

Oggetto: Donazione per il progetto “Un panificio a Bambui” in Camerun.