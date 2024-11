Al via la III edizione del Forum della Bellezza

Comunicare e dare visibilità ai luoghi culturali più nascosti è una risposta alle sfide dell’overtourism

Riceviamo e pubblichiamo.

Si apre a Milano il 21 novembre alle ore 9:30 alla Fondazione Luigi Rovati la terza edizione del Forum della Bellezza, in cui musei, borghi e realtà culturali minori di tutta Italia si riuniscono per scambiarsi idee e strategie e per imparare ad attrarre visitatori che al contrario eccedono in molte città d’arte italiane.

Da un primo report di risultati sulle realtà culturali fatte ‘adottare’ pro bono dalla Fondazione emergono alcuni dati:

• accessi raddoppiati, in qualche caso triplicati;

• visite aumentate dal 10 al 60% nel lungo periodo;

• incremento della notorietà di siti e progetti compreso tra il 20 e il 40%.

Questo primo report è stato condotto su circa 35 realtà culturali vincitrici delle passate edizioni del bando della Fondazione Italia Patria della Bellezza. Il bando ogni anno permette l’assegnazione di premi in denaro o l’adozione da parte di società specializzate, agenzie che contribuiscono a migliorarne la visibilità e a renderne più efficace e strategica la comunicazione.

Il report, steso dalla stessa Fondazione Italia Patria della Bellezza per verificare i risultati ottenuti, ha raccolto le testimonianze di alcune realtà premiate tra gli anni 2021 e 2023 ‘adottate’ pro bono da parte di un’agenzia di comunicazione che ne ha curato l’immagine a partire da strumenti di base – come la creazione di un logo riconoscibile o di un sito Internet, la gestione coordinata delle attività sui social o l’ufficio stampa – ma anche con la messa in atto di efficaci strategie relazionali rivolte al contesto locale.

Il programma della terza edizione del Forum

I primi risultati saranno spiegati durante il Forum, che si svolgerà come segue: dopo il benvenuto di Giovanna Forlanelli, Presidente della Fondazione Luigi Rovati, e un saluto di Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Maurizio di Robilant e Alessia del Corona, rispettivamente Presidente e Direttrice della Fondazione Italia Patria della Bellezza, la giornata si articolerà in diversi panel, ciascuno dei quali dedicato a un ambito specifico d’intervento.

Tra gli obiettivi del Forum c’è la volontà di individuare strategie efficaci per valorizzare la bellezza. Come?

Attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e grazie alla gestione consapevole delle peculiarità locali che rendono ogni realtà diversa e unica: pensare al locale con un respiro internazionale e una visione glocal.

In questo contesto, saranno presentati i progetti premiati nell’ambito dei bandi precedenti – raccontati direttamente dalle voci dei loro protagonisti – ma anche dalle aziende che si sono impegnate a supportarli nel raggiungimento dei loro obiettivi e nello sviluppo di una strategia a lungo termine, da UNA – Aziende della Comunicazione Unite a EssilorLuxottica.

I temi di quest’anno

In particolare, al Forum si parlerà di come recuperare il senso di identità collettiva, con un confronto tra i modelli di sviluppo di diverse città italiane, Milano, Roma, Napoli, Torino Genova e Amantea; di Inclusione, pluralità e accessibilità, della varietà dei luoghi da valorizzare, estendendo lo sguardo ‘dalle vette alla pianura’ per capire come incrementare l’impatto economico dei territori. E, infine, di acqua, protagonista indiscussa del nostro Paese, come forma di cultura.

I casi virtuosi

Tra un panel e l’altro, specifici momenti saranno dedicati ad approfondire il ruolo della comunicazione in campo culturale, con la presentazione di alcuni casi virtuosi, resi possibili grazie al coinvolgimento delle agenzie di comunicazione che anche negli anni passati hanno sposato la mission della Fondazione, impegnandosi pro bono a sostenere i diversi progetti nelle loro attività di promozione, costruzione di una brand identity, marketing territoriale e virtuale, dando vita a un network efficace ed efficiente.

Tra queste Rampello per Mare Culturale Urbano, Robilant Associati per Borghi Sibillini, Studiomeme per Le Vie del Sacro, Encanto PR per Fondazione Levi, Reflektor per Horti e Studio TISS per Cascina Monluè, Robilant per Kilowatt Festival e The Branding Letters per Giardini Naxos.

Il Bando 2025, quinta edizione

Come nella passata edizione, l’evento sarà l’occasione per presentare il nuovo bando per l’anno 2025 a cui potranno partecipare nuove realtà culturali che richiedono supporto per farsi conoscere di più.

Tutti i progetti coerenti con l’approccio e con la mission della Fondazione Italia Patria della Bellezza potranno candidarsi dal 2 dicembre 2024 fino al 24 gennaio 2025. I vincitori saranno annunciati il 15 aprile.

Il bando completo con il regolamento e tutti i dettagli sarà disponibile sul sito della Fondazione, nella sezione Bandi: www.italiapatriadellabellezza.it.

Programma