Al via la call per partecipare alle residenze di We Will Design

Candidature aperte fino al 23 settembre 2022

Riceviamo e pubblichiamo.

Al via dal 5 agosto al 23 settembre 2022 la call – promossa con il supporto di Regione Lombardia – per partecipare alle residenze di We Will Design, il laboratorio permanente di BASE rivolto alle giovani generazioni e alle università, Accademie e luoghi di formazione non convenzionale.

Dal design all’arte digitale, dall’architettura al graphic design fino ad arrivare alla sociologia e antropologia.

Una piattaforma sperimentale di immaginazione e inclusione, in cui le pratiche e le esperienze di design divengono strumento per leggere – e, talvolta, risolvere – le tante contraddizioni del nostro presente, tra visioni prossime, ideali del quotidiano e micro-utopie.

Un “oggi” in cui andare a ripensare gli sfaldamenti, le dicotomie che creano conflitto, per capire come lo spazio dove le cose fanno attrito possa diventare terreno fertile in cui generare creatività.

E ancora, chiedersi: qual è il ruolo del design in questo scenario contemporaneo controverso?

L’oggetto della call

Lз designer possono presentare un ‘Progetto’, in qualunque forma – design, architettura, arte digitale, graphic design, design antropologico, social innovation – di nuova realizzazione o come sviluppo di lavori precedenti, avente come oggetto gli ambiti tematici proposti dalla call. Saranno particolarmente apprezzati progetti site-specific che permettano di ampliare la riflessione sul tema di We Will Design.

Premialità

La call premierà 2 progetti/designer residenti in Italia con una borsa di ricerca di 7.500 euro che comprende lo sviluppo della proposta, i costi di produzione, i relativi materiali, le spese di vitto e di viaggio. La residenza potrà avere una durata variabile di minimo 2 e massimo 4 settimane, da svolgersi tra dicembre 2022 e marzo 2023.

Come partecipare

Inviando entro e non oltre il 23 settembre ore 1:00 PM attraverso il form di candidatura i seguenti materiali:

– Descrizione, se possibile corredata di immagini, del Progetto contenente il concept afferente all’oggetto della call e le relative modalità di realizzazione;

– Il proprio curriculum vitae, nel quale devono essere specificati data di nascita, indirizzo, domicilio e/o residenza, recapito telefonico, indirizzo e−mail, studi compiuti, attività espositive;

– Il proprio portfolio, aggiornato al 2022.

L’incompletezza della documentazione o dei dati nella stessa indicati comporterà l’impossibilità di veder valutata la propria domanda di partecipazione.

Per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: design@base.milano.it

Per ulteriori informazioni scarica la guida alla candidatura

Per candidarti compila il modulo online entro il 23 settembre 2022