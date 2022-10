Al via ‘Jazz in the theatre 2022-2022’ al Teatro Ivelise

‘Songs for Three’ in programma a Roma 23 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo storico Teatro Ivelise e la jazz singer Valeria Rinaldi aprono i battenti domenica 23 ottobre alle ore 19:00 con la rassegna ‘Jazz in the Theatre 2022-2023’ con ‘Songs for Three’, concerto tra sogno, divertimento e condivisione di racconti, di storie e di voci.

Questo primo appuntamento ripercorrerà i brani che hanno segnato la storia dei duetti del jazz.

Come non citare il duo per eccellenza Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, con la loro versione indimenticabile di ‘They Can’t Take That Away From Me’ o anche di ‘Under The Blanket Of Blue’, con l’impronta inesorabile di Oscar Peterson.

Se parliamo ancora di incontro tra Ladies & Gentleman, abbiamo moltissimi esempi di bravura e di eleganza come per la rivisitazione del brano ‘The Way You Look Tonight’, cantato da Bing Crosby e Judy Garland o del divertentissimo arrangiamento di Bebop Spoken Here che vede questa volta lo stesso Bing Crosby al fianco di Peggy Lee.

Sara Vaughan e Billy Eckstine, Perry Como e Betty Hutton. Senza contare anche gli incontri tra Crooners come Frank Sinatra e Tony Bennett o tra. Ladies come Carmen Mc Rae e Betty Carter.

Formazione:

Voce Valeria Rinaldi

Voce Fabio Poli

Pianoforte Andrea Pagani