Al via India Città Aperta 2025: appuntamenti della prima settimana

All’ombra del Gazometro, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance

Riceviamo e pubblichiamo.

Prende il via l’8 luglio India Città Aperta, l’iniziativa, promossa dal Teatro di Roma in collaborazione con Dominio Pubblico ETS, che animerà gli spazi del Teatro India – dalle sale interne all’Arena esterna fino al palco allestito nel giardino – rendendoli un vero e proprio polo culturale, con spettacoli ed eventi, all’ombra del Gazometro.

Una programmazione variegata, diversificata, pensata per ogni tipo di pubblico, che spazia, dal teatro, alla musica, al cinema, all’editoria, alla stand-up, al circo, coinvolgendo gli spettatori, dalla mattina alla sera, con una particolare attenzione alle nuove generazioni e alle più recenti espressioni creative.

Si inizia l’8 luglio alle ore 19:00 con un imperdibile opening party a cura di Dominio Pubblico che, oltre ai saluti istituzionali, vedrà la presenza di tutti gli artisti e le artiste per illustrare i propri lavori in programma.

A seguire, alle 20:30, sempre in area giardino, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minozzi portano in scena ‘Concertino per gli sconfitti dalla vita‘, un concerto/spettacolo surrealista per celebrare gli sconfitti, una dichiarazione di resa in musica.

Tra i CCCP e lo Stato Sociale, tra gli Squallor e gli Offlaga disco pax, tra canzoni strampalate cantate e suonate in scena e monologhi surreali, i due artisti cantano ed esprimono la bellezza degli ultimi.

Infine, alle 21:30, l’Arena si animerà con ‘Beiricordi Show n.31’, un progetto di Anomalia Media in collaborazione con Zip_Zone a cura di Marcello Caporiccio, Silvia Ignoto, Emma Quartullo.

Un sorprendente varietà contemporaneo, con attori, musicisti e performer under 35, che dalla sua nascita, nel 2022, ha collaborato con oltre 150 artistə, prodotto 30 edizioni e registrato più di 3.000 spettatori.

Mercoledì 9 luglio spazio ai più piccoli e alle loro famiglie dalle 19:00, area giardino: ‘India Kidz’ è un programma con diverse attività ludiche e artistiche a cura dell’associazione Zip Zone, dalla pittura alle bolle di sapone, passando per giochi e attività di formazione, e con ‘Little Pier’, spettacolo di Pier Cortese pensato come un momento ludico per i bambini, che entrano subito in contatto con l’artista capace di condurre i piccoli ascoltatori in un percorso ricco di emozioni ritmo e partecipazione.

Il progetto ‘Little Pier’ vuole offrire la possibilità di fruire di testi e musica di grande valore e dar loro la giusta attenzione tramite temi eticamente importanti come il rispetto per l’ambiente, per gli animali, per la natura e il rispetto per l’altro.

L’esperienza immersiva tra poesia e musica di ‘Notti d’arte: voci di libri’ a cura di Community C.A.S.A. in collaborazione con Zip_Zone, apre alle 19:00, area giardino, la giornata di giovedì 10 luglio.

Un viaggio emozionale che unisce persone, generazioni e linguaggi artistici diversi attraverso la bellezza della parola, dell’immagine e del suono.

Alle 21:00 la poesia diventa protagonista presso l’Arena con ‘Möbius’, spettacolo interattivo di Slam Poetry di Giuliano Logos, uno storytelling la cui trama è definita dalle scelte del pubblico: la storia narrata, e i suoi possibili finali multipli, compongono la cornice narrativa entro la quale vengono racchiuse le esecuzioni di Slam Poetry.

I temi trattati, edulcorati dalla cornice fantascientifica del viaggio nel tempo, toccano il rapporto tra individuo moderno e società e la ricerca del proprio scopo ultimo.

In chiusura alle 22:30 in area giardino appuntamento con le melodie e le atmosfere di ‘Notti d’arte: musica in scena’: protagonisti giovani talenti emergenti nel campo della poesia e della musica, in scena per favorire la partecipazione attiva della cittadinanza, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Venerdì 11 luglio si entra nel vivo della programmazione con la presentazione del libro di Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa, edito da Tlon, ‘Showpero. Manifesto selvaggio contro il talento’, ore 19:00 area giardino, un’esilarante e amara performance teatrale travestita da saggio, un atto di dissacrazione travestito da manifesto.

Niccolò Fettarappa e Lorenzo Maragoni, con tono ironico e provocatorio, trascinano nei meandri delle ossessioni per il lavoro, per il talento e per l’autorealizzazione, invitando a showperare, a partecipare a un «orgasmo sindacale» e a un «nascondino generale».

Sempre Niccolò Fettarappa e Lorenzo Maragoni saranno protagonisti alle ore 21:00, Arena, di ‘Solo quando lavoro sono felice’, spettacolo che indaga appunto il tema del lavoro, il ruolo che ha nella vite di tutti noi, e quanto ci definisca.

Negli ultimi tempi, infatti, i confini tra lavoro e vita sono sfumati: il nostro esistere è definito in buona parte dal lavoro che facciamo, e la società ci impone di essere sempre operativi, tutto il giorno, tutti i giorni.

Dopo il precariato, la nuova frontiera tossica del lavoro corrisponde a uno stato continuo di autosfruttamento, difficile da riconoscere e da interrompere.

Alle 22:30 la musica di SALE si diffonderà nell’area giardino. SALE, nella vita Eugenio Saletti, suona chitarre, basso, piano, tastiere. Il suo precedente disco ‘L’innocenza dentro me’ era entrato nella cinquina dei finalisti delle Targhe Tenco 2019 come miglior esordio discografico.

Nello stesso anno, SALE è stato anche finalista al Premio Bindi e al Premio De André. Dal 2015 è chitarrista e cantante della formazione Caracas, gruppo fondato da Valerio Corzani e Stefano Saletti. Nel 2020 si è diplomato nella sezione ‘canzone’ dell’Officina Pasolini, il laboratorio di Alta Formazione artistica, diretto da Tosca.

Si prosegue sabato 12 luglio, ore 19:00 area giardino, con ‘Bookvibes – Radiopoetica’, talk a cura di Giulia Ananìa, un mix di poesia dal vivo con alcuni dei più influenti nomi della poesia contemporanea italiana tra cui: Silvia Bre, Maria Grazia Calandrone, Antonella Anedda, Laura Pugno, Alessandro Anil, ma anche realtà crossover con i testi di Alessandra Cristofari e voci dalla slam poetry che si mescolano a musica live e a un estratto di Lettera a Telemaco, lo spettacolo dedicato al poeta Giovanni Amendola.

Alle 21:00 poi presso l’arena, Cristiana Vaccaro sarà la protagonista di ‘Brutta – Storia di un corpo come tanti’ di Giulia Blasi, con la regia di Francesco Zecca. La storia di una donna che nasce, cresce e spesso passa tutta la vita a tenersi alla larga dall’essere identificata come ‘brutta’, dall’infanzia alla prima adolescenza, dai vent’anni all’età in cui comincia l’invecchiamento.

La storia del suo corpo: un corpo che va nel mondo con la consapevolezza della quantità di spazio che può occupare e di attenzione che può pretendere in ragione di come viene etichettato.

Doppio concerto alle 22:30 in area giardino con i Cosmonauti Borghesi e gli Origami Smiles. I Cosmonauti Borghesi sono Leonardo Rese, voce e tastiere, Alessandro Mastropietro, chitarra, e Marco Cestrone, batteria, e puntano ad esplorare l’universo della musica, “fino ad arrivare là, dove nessun uomo è mai giunto prima”. Gli Origami Smiles, invece, sono Niccolò, Giulio, Marco e Francesco.

Nel 2024 pubblicano in maniera indipendente il loro album d’esordio ‘Satori’, frutto del percorso artistico maturato negli ambienti dell’underground capitolino e della personale rielaborazione delle principali influenze del gruppo, da ricercare principalmente nel rock alternativo italiano ed anglofono a cavallo tra i due millenni.

Chiude la prima settimana di programmazione di India Città Aperta, domenica 13 luglio, ore 19:00 area giardino, lo spettacolo di teatro – danza di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo, ‘Isabel – Tratto da una storia vera’: il racconto della vita di una donna e della sua famiglia, attraversando le vicende sociali e politiche dell’Argentina tra il 1963 ed il 2022. Isabel è una donna, molte donne, è figlia, sorella e madre.

‘Isabel’ è la costante ricerca della normalità e della quotidianità perduta, è la speranza che fatica a soccombere, Isabel è la forza di adattarsi ai cambiamenti. Lo spettacolo e i fatti raccontati sono ispirati alla storia vera di Victoria Donda, prima figlia di desaparecidos ad essere eletta alla Camera dei deputati argentina.

La serata prosegue presso l’arena con Serata Amorucci, lo storico format queer e fomo dedicato alle donne di qualsiasi genere ideato da Giulia Ananìa e che anima da oltre 10 anni gli innamoramenti di una notte o per sempre attraverso lunghe sessioni di balera, balli lenti e veloci, il generatore automatico di dichiarazioni d’amore, sport estremi al femminile, collaborazioni tra arti e soprattutto l’intervento di grandi artiste a sovvertire il concetto pornografico per cui parlare d’amore oggi sembra qualcosa di cui vergognarsi.

Per l’occasione si terrà anche il talk e la presentazione del libro ‘¡Revolucionaria!’

In chiusura, alle 21:00 presso l’arena, la musica di A Cruda Voz che prende il nome dal terzo album in studio della cantante, polistrumentista e scrittrice romana Lavinia Mancusi.

In questo lavoro Mancusi, pur senza allontanarsi dal solco della ricerca sull’intreccio delle culture popolari tracciato con i primi due album ‘Semilla’, 2013, e ‘Semilla vol. 2’, 2018, sviluppa a partire della suggestione contenuta nel titolo, una riflessione che tenta di abbracciare sotto un unico sguardo le molteplici fasi del ciclo della vita.

Non mancheranno, in questa prima settimana di eventi, le attività collaterali della rassegna. Da lunedì 7 a venerdì 11 luglio, dalle 8:30 alle 16:30 presso la Sala Oceano | Sala A si terrà ‘India Kids Atelier‘, per bambini dai 6 anni, a cura di Zip_Zone, con operatori esperti in formazione e professionisti riconosciuti in differenti ambiti artistici, tra cui cinema, teatro e nuovo circo.

Il Laboratorio di Circo dell’associazione ENDAXI, rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni, è un mix tra tecniche teatrali e circo, un approccio pedagogico che lavora su aspetti differenti nello stesso momento: lavoro sulla psicomotricità, sull’espressione corporea in senso artistico, sull’ascolto di sé stessi e del gruppo.

I Laboratori ludico creativi a cura dell’Associazione Culturale ARTLUDIK hanno, invece, lo scopo di esprimere la naturale creatività attraverso esperienze di arte, gioco e condivisione, osservando, ascoltando ed accompagnando la crescita dei partecipanti attraverso diversi stimoli pedagogico-creativi: storie, materiali, musica e movimento.

Sabato 12 luglio dalle 10:00-16:00 in Sala A appuntamento con ‘Portofficina – Siamo Piazza’, un evento di Industrie Fluviali, Pingo s.c.s.i. a cura di Polimera in collaborazione con Seedble, un momento pubblico per raccontare il cammino di Siamo Piazza, il percorso partecipato che ha coinvolto cittadini, associazioni, professionisti e realtà del territorio di Ostiense per immaginare insieme nuovi modi di vivere lo spazio urbano.

Da martedì 8 luglio per tutta la rassegna dalle 19:00 – 23:00 nell’area giardino spazio a ‘Sotto una buona stella – Libri e altri sogni’ a cura di Red Star Press. Fondata nel 2012, la Red Star Press è una casa editrice in movimento.

Dalle librerie di tutta Italia alle strade del mondo, patrocina pubblicazioni ed eventi dedicati alla storia del movimento operaio e delle lotte di liberazione, con particolare attenzione ai temi della controcultura, del cambiamento sociale e dello sport popolare.