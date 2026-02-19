Al via in Campania il tavolo di coordinamento sulla creatività urbana

Cuomo: Rendere la creatività urbana patrimonio condiviso

Si è svolta in questi giorni la prima riunione di coordinamento tra i vincitori dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi e premi dedicati a street art, writing e muralismo, promosso dalla Regione Campania.

Al centro del confronto le attività previste dagli Assi 1 e 3 dedicate a ricognizione, schedatura, catalogazione e valorizzazione del patrimonio creativo urbano.

Hanno partecipato: il Comune di Napoli, il Comune di Fragneto Monforte, il Comune di Montefalcione, l’Associazione Mappi(na), l’Ecomuseo dei Picentini, Vurna srl. Presente anche l’Associazione Arteteca, vincitrice dell’Asse 2.1, in qualità di facilitatore del processo.

L’Assessore regionale al Governo del territorio e al Patrimonio, Vincenzo Cuomo, ha commentato così: