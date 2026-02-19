Al via in Campania il tavolo di coordinamento sulla creatività urbana

Cuomo: Rendere la creatività urbana patrimonio condiviso
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Si è svolta in questi giorni la prima riunione di coordinamento tra i vincitori dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi e premi dedicati a street art, writing e muralismo, promosso dalla Regione Campania.
Al centro del confronto le attività previste dagli Assi 1 e 3 dedicate a ricognizione, schedatura, catalogazione e valorizzazione del patrimonio creativo urbano.
Hanno partecipato: il Comune di Napoli, il Comune di Fragneto Monforte, il Comune di Montefalcione, l’Associazione Mappi(na), l’Ecomuseo dei Picentini, Vurna srl. Presente anche l’Associazione Arteteca, vincitrice dell’Asse 2.1, in qualità di facilitatore del processo.
L’Assessore regionale al Governo del territorio e al Patrimonio, Vincenzo Cuomo, ha commentato così:
La creatività urbana non è solo espressione artistica: è strumento di rigenerazione urbana, capace di riattivare spazi, rafforzare identità locali e generare coesione sociale. Per questo la Regione svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento strategico.
Abbiamo chiari gli obiettivi: costruire archivi strutturati e interoperabili, definire un metodo di lavoro comune, garantire coerenza nelle attività di raccolta dati, creare un sistema informativo che permetta ai diversi territori di dialogare tra loro.
La Campania è tra le pochissime Regioni italiane ad aver adottato una legge dedicata alla valorizzazione della creatività urbana.
La sfida non è solo documentare, ma costruire conoscenza organizzata, capace di restituire valore pubblico alla creatività urbana e di renderla patrimonio condiviso.