Al via il secondo Torneo internazionale di scacchi ‘Città di Venafro’

Appuntamento dal 6 all’8 dicembre al Venafro Palace Hotel

Tutto pronto a Venafro (IS) per il via del secondo Torneo internazionale di scacchi ‘Città di Venafro’.

La competizione si svolgerà dal 6 all’8 dicembre e vedrà impegnati circa 140 scacchisti tesserati alla Federazione Italiana Scacchi, il doppio di quelli partecipanti alla scorsa edizione, provenienti da diverse regioni: Molise, Lazio, Puglia, Basilicata, Campania, Umbria, Sicilia, Sardegna e Abruzzo.

Tra coloro che si contenderanno il titolo anche due serbi, un rumeno, un bielorusso e un maltese. Il Torneo venafrano, tappa obbligata per gli appassionati del centrosud, è un appuntamento ormai consolidato, che è nato prima come torneo nazionale abbinato al campionato regionale molisano e da due anni è diventato torneo internazionale.

I giocatori saranno impegnati su due Tornei Open in base al loro punteggio ELO: l’Open A per i giocatori con oltre 1.750 punti ELO, a cui risultano iscritti un’ottantina di scacchisti, e l’Open B per i giocatori fino a 1.750 punti ELO, con una sessantina di partecipanti. Al torneo principale, Open A, risultano iscritti dieci giocatori con oltre 2.000 punti ELO.

Ci sono tre Maestri Internazionali, il napoletano Duilio Collutiis, vincitore lo scorso anno, e i serbi Andijelko Dragojlovic e Zivojin Ljubisavlievic, due Maestri, Neri D’Antonio e Luigi Delfino, due Maestri FIDE, Marco Corvi e Mario Cocozza, e 15 Candidati Maestri. Il grande favorito è Duilio Collutiis, numero uno del ranking del torneo con 2.319 punti, chiamato a difendere il titolo da una concorrenza agguerrita.

Oltre ai due Maestri serbi e ai quattro Maestri italiani, possono dire la loro sicuramente i Candidati Maestro Saverio Gerardi, 2.179 punti ELO, e Davide Fezza, 2.062 punti ELO.

Nutrita la pattuglia di giocatori molisani. Tra questi ultimi, nell’Open A il più alto nel ranking è il campione regionale, il Candidato Maestro Antonio Petruccioli, che parte dalla posizione n. 20, poco più dietro le Prime Nazionali Stefano Sorbo, 22° e Francesco Terzano 31°.

Nel Torneo principale completano il gruppo dei portacolori dei circoli molisani Elia Luigi Tirro, lo scorso anno migliore dei molisani, Giancarlo Iadicola, Lindoro Di Muccio, Armando Marinelli e Luigi Ruggiero.

Nell’Open B il favorito è sicuramente la Prima Nazionale Luigi Civitillo, beneventano, primo del ranking con 1.736 punti, seguito a ruota dai molisani Donato Di Memmo e Marco Di Lauro.

Anche in questo torneo nutrita la rappresentanza di molisani, una decina. In entrambi i tornei ogni giocatore sarà impegnato in cinque partite a tempo lungo, 90 minuti + 30 secondi di incremento.

Si inizia con il primo turno sabato 6 dicembre alle ore 15:30. Sono poi previsti due turni, uno la mattina e uno il pomeriggio, sia domenica 7 che lunedì 8 dicembre.

La sede di gioco è il salone del Venafro Palace Hotel.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Venafro, è organizzata dal circolo scacchi ‘Leopoldo Pilla’ di Venafro in collaborazione con l’omonimo circolo culturale e sponsorizzata anche quest’anno dall’impresa A. Buono.

Il montepremi complessivo è di duemila euro. Il Torneo rappresenta un’importante opportunità per la promozione del territorio in una città profondamente legata agli scacchi considerato che, proprio a Venafro, è stato ritrovato il più antico set di scacchi d’Europa, risalenti al X secolo d.C., conservati ed esposti presso il locale museo di Santa Chiara.

Alla vigilia del torneo risultano più di cinquanta prenotazioni presso gli alberghi e le strutture ricettive cittadine, con alcune delle quali sono state attivate delle convenzioni, da parte dei giocatori e dei loro familiari che, nei tre giorni del torneo, soggiorneranno a Venafro.