Al via il Roma Fringe Festival 2025

Gli spettacoli in scena dal 14 al 28 luglio al Teatro Vascello e al Teatro Cometa Off

Torna anche quest’anno il Roma Fringe Festival, uno degli appuntamenti più significativi dedicati al teatro indipendente in Italia.

Dal 14 al 28 luglio 2025, ad ospitare gli spettacoli saranno due teatri romani: il Teatro Vascello e il Teatro Cometa Off, con la serata finale prevista per il 28 luglio al Teatro Vascello.

15 spettacoli in concorso animeranno il festival, componendo un cartellone che racconta il presente attraverso le nuove drammaturgie indipendenti, tra sperimentazione, ricerca e nuovi linguaggi scenici.

Come ogni anno, il Roma Fringe Festival – diretto da Fabio Galadini – rappresenta una piattaforma preziosa per il teatro indipendente, intercettando tendenze, nuovi autori e nuovi registi e offrendo spazi concreti di visibilità e confronto.

Fabio Galadini dichiara :

Anche quest’anno il Fringe offre una panoramica sul nuovo teatro italiano, sulle giovani voci autoriali e sulle compagnie che, con coraggio e determinazione, raccontano i conflitti, i sogni e le contraddizioni della nostra epoca. Il nostro intento resta quello di offrire non solo visibilità ma occasioni concrete di crescita, confronto e lavoro per chi opera nel teatro contemporaneo.

Anche per questa edizione la selezione degli spettacoli si svolgerà in due fasi: una prima, dal 14 al 24 luglio, con le rappresentazioni in scena al Teatro Cometa Off e al Teatro Vascello, e una seconda, il 28 luglio, con la serata finale che vedrà protagonisti i tre spettacoli finalisti, selezionati da una giuria di direttrici e direttori di teatri appartenenti al circuito Zona Indipendente.

Programma in breve

Dal 14 al 19 luglio al Teatro Cometa Off:

• 14 luglio: ‘Bandiera Bianca’, ore 19:00, ‘Ludopazza’, ore 20:30, ‘Cowboys#2’, ore 22:00;

• 15 luglio: ‘Cowboys#2’, ore 19:00, ‘Bandiera Bianca’, ore 20:30, ‘Ludopazza’, ore 22:00;

• 16 luglio: ‘Mis SMarco’, ore 19:00, ‘Cirasedda non abita più qui’, ore 20:30, ‘Ri/Creazioni’, ore 22:00;

• 17 luglio: ‘Ri/Creazioni’, ore 19:00, ‘Mis SMarco’, ore 20:30, ‘Cirasedda non abita più qui’, ore 22:00;

• 18 luglio: ‘La storia degli orsi panda’, ore 19:00, ‘Rainbow’, ore 20:30, ‘Venire meno’, ore 22:00;

• 19 luglio: ‘Venire meno’, ore 19:00, ‘La storia degli orsi panda’, ore 20:30, ‘Rainbow’ ore 22:00.

Dal 21 al 24 luglio al Teatro Vascello:

• 21 luglio: ‘Vuoto dentro’, ore 19:00, ‘AZzIONE immediata’, ore 20:30, ‘Come le cose vanno’, ore 22:00;

• 22 luglio: ‘Come le cose vanno’, ore 19:00, ‘Vuoto dentro’, ore 20:30, ‘AZzIONE immediata’, ore 22:00;

• 23 luglio: ‘Tanto oramai’, ore 19:00, ‘Solo gli sfigati lavorano la domenica’, ore 20:30, ‘Ogni stupida cosa’, ore 22:00;

• 24 luglio: ‘Ogni stupida cosa’, ore 19:00, ‘Tanto oramai’, ore 20:30, ‘Solo gli sfigati lavorano la domenica’, ore 22:00.

Finale il 28 luglio al Teatro Vascello alle ore 19.00 con i tre spettacoli finalisti selezionati dalla giuria di Zona Indipendente.

Giuria e premi

Anche quest’anno la selezione nella fase eliminatoria sarà affidata alla giuria composta dai direttori e direttrici, o loro delegati, dei teatri aderenti al circuito Zona Indipendente, che assegnerà i premi:

• Miglior Regia

• Miglior Drammaturgia

• Premio Speciale Off

• Miglior Attrice

• Miglior Attore

I tre spettacoli finalisti si sfideranno nella finale del 28 luglio, valutati da una giuria composta da:

Manuela Kustermann, Presidente, Galatea Ranzi, Raffaella Azim, Pierpaolo Sepe, Giancarlo Fares, Valentino Orfeo, Pasquale Pesce, Fondazione Alessandro Fersen.

Il vincitore riceverà il Premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2025, che include una tournée di 12 repliche in teatri italiani aderenti al circuito Zona Indipendente nella stagione 2025/2026.

Verranno inoltre assegnati:

• Premio della Critica, assegnato da una giuria di critici e giornalisti accreditati presieduta da Katia Ippaso;

• Premio Alessandro Fersen, dalla Fondazione Fersen.

Per tutte le informazioni: http://www.romafringefestival.it/.

Prenotazioni: biglietto 12 euro

– per Teatro Cometa Off prenotazione su segreteria@romafringefestival.it e cometa.off@cometa.org – tel. 06-57284637.

– Per Teatro Vascello botteghino@teatrovascello.it tel. 06-5881021 / 06-5898031