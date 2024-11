Al via il Premio Santercole

Alla ricerca di nuovi talenti della musica d’autore italiana ed internazionale

Si svolgerà sabato 9 novembre a Roma la serata finale della prima edizione del ‘Premio Santercole’, nuovo osservatorio musicale, le cui iscrizioni non prevedono alcun costo, dedicato a compositori ed interpreti della musica d’autore italiana ed internazionale.

Nel rispetto e in omaggio all’arte e alla scrittura musicale dell’indimenticabile Gino Santercole, compositore di importanti canzoni del Clan Celentano, come ‘Una carezza in un pugno’, ‘Svalutation’, ‘Un bimbo sul leone’, ‘I want to know’, ‘Straordinariamente’ e altre ancora, oltre che cantante in prima persona e attore cinematografico, la moglie Melù Santercole e il produttore e autore Alberto Zeppieri, discografico dell’ultimo album di Gino, dal titolo ‘Non sono Celentano!’, hanno dato vita all’associazione culturale Premio Santercole, che adesso presenta – grazie ad un pool di fidati collaboratori, tra i quali il Direttore Organizzativo Bruno Targusi – l’omonimo ‘Premio Santercole’.

La prima finale nazionale è fissata a Roma, città dell’ultima residenza di Gino e di Melù, nonché sede legale dell’associazione.

La serata di premiazione si svolgerà all’auditorium ‘Don Sebastiano Plutino’ presso ‘Casa Tra noi’, via Monte del Gallo 113, San Pietro in Vaticano, che ha accettato di ospitare la prima edizione, in scena il 9 novembre alle 20:30.

Il Comitato Artistico diretto da Alberto Zeppieri ha valutato le proposte pervenute al sito www.premiosantercole.it e ha individuato sette finalisti, in gara per aggiudicarsi i premi in palio.

Ad essi si è aggiunto, da accordi, un artista selezionato al concorso canoro nazionale ‘Le note nel cuore’, organizzato a Zero Branco (TV) dalla onlus ‘La musica di Angela’.

Nella serata finale del Premio Santercole, affidata alla conduzione dell’attrice Francesca Ceci, oltre al proprio brano è richiesta ai finalisti l’esecuzione di una della canzoni scritte da Gino e portata al successo da lui personalmente o da altri artisti.

I finalisti, provenienti da tutta Italia e anche da Paesi europei, sono, in ordine alfabetico: Lucio Avitabile, Roma, Leonardo Calabretti, Carovigno (BR), Stefano Cinti, Bruxelles, Belgio, Gae Hilary, Zurigo, Svizzera, Giorgio Lenoci, Acquaviva delle Fonti (BA), Matteo Damiano Maino, Anzio (RM), Simona Paolucci, Labìco (RM) e Maria Francesca Pompella, Caserta.

Saranno il pubblico presente in auditorium e la giuria di qualità – presieduta da Melù Santercole e composta da, in ordine alfabetico: Ernesto Bassignano, cantautore, Maria Berardi, giornalista, sceneggiatrice, autrice, Aldo Celentano, sosia europeo del ‘Molleggiato’, Grazia Di Michele, cantautrice, in veste di portavoce, Daniela Martani, cantante e opinionista, Mita Medici, attrice e cantante, Nisi, cantautore e fondatore Milk and Coffee e Oggi 4uattro, Ryan Paris, ospite internazionale, e Stefano Pozzovivo, Radio Subasio, a stabilire i vincitori delle targhe per: miglior testo, miglior musica, miglior prestazione artistica e miglior cover.

Il vincitore assoluto del Premio Santercole, tra i vari vantaggi connessi al prestigio e alla premiazione – tra i quali la pubblicazione e la promozione di un singolo digitale a cura dell’etichetta discografica nazionale Azzurra Music – avrà anche diritto a partecipare al festival dei festival promosso dal MEI di Faenza (RA).

L’ingresso all’auditorium ‘Don Plutino’ è libero, fino all’esaurimento dei posti disponibili.