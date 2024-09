Al via il Premio Nazionale Gibaldone – Seconda edizione

Dal 9 al 16 settembre a Nola (NA) da simposi e tavole rotonde fino alla musica e al teatro per celebrare il tema del coraggio

Nell’ambito del progetto culturale ‘SettembrArt’ del Comune di Nola (NA), ha inizio, lunedì 9 settembre 2024, la seconda edizione del Premio Nazionale Gibaldone, organizzata dalla Fondazione Raffaele Mercogliano con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Nola, della Fondazione Giordano Bruno, dell’Università Partenope, del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Avvocati di Nola, del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Architetti di Nola.

La rassegna sarà composta da sette prestigiosi appuntamenti e si svolgerà, alle ore 21:00, sino al 16 settembre 2024, nella corte interna del Palazzo Comunale di Nola, piazza Duomo, 1.

Non a caso si comincerà con l’atteso format di successo La Storia a Processo! di Elisa Greco con l’appuntamento dedicato proprio a ‘Giordano Bruno: colpevole o innocente?’, nativo di Nola e principio ispiratore dell’intero progetto culturale sul territorio, fino ad arrivare a tavole rotonde su altri temi filosofici, a presentazioni di libri e a spettacoli teatrali e musicali legati, per protagonisti e contenuti, al tema del coraggio.

Andrea Manzi, Presidente della Fondazione Raffaele Mercogliano, ha dichiarato:

La Fondazione persegue l’idea di promozione e valorizzazione dei beni che caratterizzano il territorio nolano dove è nato Giordano Bruno, sviluppando e dando lustro al progetto del ‘salotto bruniano’. La necessità sta nel confronto democratico tra le persone e nella crescita della conoscenza per riconoscere che siamo sulla terra non solo per realizzare noi stessi, ma anche per costruire un rapporto con l’altro. Le nostre attività sono poliedriche non è ‘solo’ teatro e rappresentano, inoltre, un impegno morale verso la famiglia Mercogliano.

Il Premio Nazionale prende il nome dallo Gibaldone, ovvero da quel documento scritto dal marchese Sersale nell’Abbazia del Plesco di Casamarciano, smarrito e ritrovato per puro caso da Benedetto Croce su una bancarella: il testo più antico sulla commedia dell’arte che testimonia la nascita di questa nel territorio campano.

Fino a domenica 8 settembre sarà di scena, alle ore 21:00, nella corte del Palazzo Comunale, ‘Dignità autonome di prostituzione’, lo spettacolo scritto e diretto da Luciano Melchionna.

I soci saranno abilitati alla partecipazione gratuita. Per chi non è socio è consentita la partecipazione con una donazione spontanea non inferiore a 18 euro.

Programma

Lunedì 9 settembre

‘La Storia a Processo!’ di Elisa Greco

Giordano Bruno: colpevole o innocente? A deciderlo sarai tu.

Un processo che si svolgerà nella corte del palazzo comunale dando spazio, dialogando a braccio, tra ironia e approfondimento, a un confronto di idee e suggestioni culturali con magistrati, avvocati, personalità della società civile fino al coinvolgimento del pubblico in platea.

Sarà il voto della giuria popolare a formulare il verdetto finale. Un format di successo nelle sue edizioni di Roma e Milano e che, con i suoi verdetti, cambia la storia.

Martedì 10 settembre

‘Gorgia. La forza della parola’ di Andrea Carraro

È uno spettacolo teso a far riflettere, a far interrogare lo spettatore fino a renderlo consapevole dei pericoli “della parola” che, da utile strumento della verità e della democrazia, può diventare tossico è pericoloso, soprattutto in un’epoca di false notizie.

Giovedì 12 settembre

‘In… canto del cor’

Il recital/concerto, voluto e prodotto dalla Fondazione Raffaele Mercogliano, vuole celebrare il coraggio attraverso la musica, in particolare quel coraggio alimentato dall’amore in tutte le sue sfaccettature.

Tra le personalità in scena: il baritono Felice Tenneriello e il soprano Anna Corvino; l’attrice Margherita Vicario; il compositore nolano Geminiano Mancusi su versi del giovane poeta napoletano Angelo De Stefano. Tutto ideato e realizzato dalla pianista Enza De Stefano.

Venerdì 13 settembre

‘Mitologia & Psiche – Il mito incontra l’arte e l’attualità’ di Andrea La Rovere.

Lo spettacolo prova a spiegare le azioni umane e il fine dell’umanità attraverso la ricerca millenaria delle favole mitologiche della culla della civiltà greca.

Sabato 14 settembre

‘Boomer’ di e con Paolo Caiazzo e Daniele Ciniglio

Una commedia brillante che vede generazioni a confronto con tutte le incomprensioni e le distanze che ne scaturiscono ma con il coraggio e l’esigenza di cercare un incontro.

Domenica 15 settembre

M’Barka Ben Taleb & Band in concerto

Qui la musica vuole raccontare un viaggio nella bellezza e nel mondo dell’inclusione con una cantante marocchina che canta in francese, in napoletano e non solo…

Lunedì 16 settembre:

‘L’amico imperfetto’ di Rosario Galli

Un romanzo psicologico, colorito di sfumature e noir dalla firma inconfondibile, ironica e sagace. Roma è solo lo scenario di una storia intricata, guidata dalla dissociazione mentale del protagonista e del suo rapporto – indubbiamente turbolento – con il gentil sesso, nell’era della crisi del maschio.

L’ingresso è gratuito per i soci che hanno rinnovato l’iscrizione alla Fondazione. Per chi non è socio è consentita la partecipazione con una donazione spontanea non inferiore a 18 euro. Fatta eccezione per il primo appuntamento ‘La Storia a Processo!’, riservato solo a chi è in possesso di invito con prenotazione, in quanto l’evento è realizzato in sinergia con il Comune di Nola.