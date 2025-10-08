Al via il Premio Andrea Parodi per la world music a Cagliari

Appuntamento dal 9 all’11 ottobre al Teatro Massimo

Manca pochissimo al Premio Andrea Parodi, uno dei più importanti contest europei dedicati alla world music, le cui finali si terranno dal 9 all’11 ottobre in un luogo di grande prestigio come il Teatro Massimo di Cagliari.

Il Premio è realizzato dalla Fondazione Andrea Parodi con la direzione artistica di Elena Ledda.

Le serate, che inizieranno alle 20:30, sono a ingresso gratuito con prenotazione al Boxoffice Sardegna: 070-657428 – info@boxofficesardegna.it oppure sul sito web www.boxofficesardegna.it.

Il parterre degli ospiti di questa 18a edizione è di alto livello: Mauro Pagani, Ferruccio Spinetti, A Filetta e la vincitrice della scorsa edizione, la catalana Sandra Bautista.

I finalisti

Il cuore della manifestazione sarà come sempre nel concorso, che vedrà confrontarsi artisti italiani e internazionali: Naomi Berrill, Irlanda, Luisa Briguglio, Sicilia, Nicole Coceancig, Friuli, Evoéh, Spagna, Marocco, Honduras, Limen Collective, Sardegna/Piemonte, Neval, Catalogna/Turchia, Lia Sampai, Catalogna, Eva Verde & Danilo Tarso, Catalogna / Puglia, Barbora Xu, Repubblica Ceca/Finlandia.

Il programma delle serate

Giovedì 9 ci sarà l’esibizione dei finalisti, con il brano in gara ed un altro brano del proprio repertorio, che il giorno dopo proporranno di nuovo il brano in gara e uno tratto dal repertorio di Andrea Parodi, mentre, sempre il secondo giorno, come ospite salirà sul palco Sandra Bautista, vincitrice del Premio assoluto e del Premio della Critica nel 2024.

Sabato la serata finale vedrà l’esibizione dei finalisti con il solo brano in gara. Gli ospiti saranno Mauro Pagani, accompagnato da Walter Porro, Marcello Peghin, Andrea Ruggeri, Silvano Lobina, Marco Argiolas, Battista Dagnino, Elena Nulchis, e Ferruccio Spinetti, con Francesca Corrias e Marcello Peghin.

Ci sarà poi la consegna del Premio World Music International 2025 a A Filetta e ,a fine serata, la proclamazione di tutti i vincitori.

La conduzione delle serate è a cura di Gianmaurizio Foderaro e Ottavio Nieddu.

Premi

Per il vincitore e per alcuni dei finalisti sono previsti importanti premi e bonus. Il vincitore assoluto avrà diritto ad una borsa di studio di € 2.500, oltre alla possibilità di esibirsi in alcuni festival partner del Parodi nel 2026, come l’European Jazz Expo – Jazz in Sardegna, Sardegna, Folkest, Friuli, Festival del torto, Sicilia, oltre che nello stesso Premio Andrea Parodi.

Il vincitore del Premio della Critica potrà invece realizzare un videoclip professionale di un brano, prodotto dalla Fondazione Andrea Parodi.

Per alcuni dei finalisti del Premio ci sarà inoltre la possibilità di essere invitati da alcuni dei festival partner, come Mare e Miniere o il Premio Bianca d’Aponte, o di avere un servizio di management per un anno da parte di Siedas o di un servizio distribuzione e promozione di un singolo – ufficio stampa, promo radio e TV, consulenza social – da parte di FDAM.

Giurie

A decidere i vincitori del contest saranno tre giurie, una tecnica, una critica e una internazionale, tutte composte da autorevoli addetti ai lavori, che saranno in buona parte presenti in platea, altri in remoto.

Ecco la composizione.

Andrea Parodi

Tutti gli ospiti, così come i finalisti, interpreteranno un brano del repertorio di Andrea Parodi, l’artista a cui la manifestazione è dedicata. Parodi, scomparso nel 2006, dopo aver fatto parte dei Tazenda ha intrapreso una importante carriera solista nell’ambito della world music.

Le tre serate si apriranno con la proiezione di un video del grande artista sardo. Tracce del suo percorso, come immagini, video, audio, si potranno trovare in via De Magistris nel Museo multimediale itinerante a lui dedicato, visitabile ad accesso libero.

Eventi collaterali

Importanti anche gli appuntamenti collaterali della manifestazione.

Venerdì 10 ottobre alle 10:30 si comincerà con un seminario sui diritti degli artisti interpreti ed esecutori a cura di Andrea Marco Ricci, Nuovo IMAIE, e alle 11:15 con uno sul diritto d’autore con Claudio Carboni, Consiglio di gestione SIAE.

Nel pomeriggio, alle 17:00, è in programma la presentazione del libro ‘Le geografie di Pasolini – Testimonianze di vita’ di Claudio Agostoni.

Alle 18:00 proiezione del film ‘Mantènnere – Custodire il suono del sacro’, che racconta la tradizione del canto a più voci di Santu Lussurgiu, in Sardegna. A cura di Diego Pani, con introduzioni di Ottavio Nieddu.

Sabato 11 ottobre alle 10:30 sarà la volta di uno spazio per Rai Radio Techetè.

Nell’ambito del programma ‘Musiche in Italia’, Elisabetta Malantrucco dialoga con il giornalista e storico della musica Felice Liperi, autore del volume ‘Storia della canzone Italiana’.

Alle 11:30 toccherà a un incontro sulla world music, ‘La Sardegna di Bernard Lortat-Jacob’, curato da Marco Lutzu.

Partner e sponsor

