Al via il focus group in Certosa di Pavia

Riuniti quasi 100 stakeholder del territorio per indirizzare la nuova governance del grande complesso monumentale della Certosa di Pavia

Riceviamo e pubblichiamo.

Annunciato lo scorso settembre, è oggi in corso di svolgimento il focus group dedicato alla Certosa di Pavia, organizzato dalla Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, ente del Ministero della Cultura che dal 1° gennaio avrà la completa gestione del complesso monumentale.

L’iniziativa è curata da Fondazione Fitzcarraldo ETS e sostenuta da Fondazione Cariplo.

Cinque tavoli tematici che coinvolgono un centinaio di portatori di interesse provenienti dal territorio pavese e lombardo per proporre e discutere, in forma concertata, linee guida per la nuova governance.

Il Direttore dei Musei Lombardi, Rosario Maria Anzalone, afferma:

Siamo molto felici di questa giornata di lavoro e dell’ampia risposta che abbiamo ricevuto dai soggetti interessati che voglio ringraziare per la disponibilità. Il contesto territoriale pavese possiede nutrite risorse ed è nostro interesse attivarle su vasta scala nella progettazione della nuova gestione di Certosa di Pavia, che da gennaio 2026 sarà interamente a cura del Ministero della Cultura. Per prestigio, storia e importanza artistica, Certosa non può limitarsi a essere un semplice luogo di visita ma deve configurarsi come polo attrattore sotto una molteplicità di aspetti che includono quello culturale, turistico, economico ma anche di sostenibilità e accessibilità. Crediamo che la giornata di oggi possa portare spunti e riflessioni concrete per aiutarci a gestire questo straordinario bene culturale.

Cristina Chiavarino, Direttrice dell’Area Arte e cultura di Fondazione Cariplo, sottolinea:

Con la sottoscrizione di un accordo con la Direzione Regionale e la destinazione di un contributo di 90.000 euro a favore di Fondazione Fitzcarraldo ETS, Fondazione Cariplo conferma il proprio impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale e sostiene il percorso di progettazione strategica sulla Certosa di Pavia. Queste giornate rappresentano una tappa importante: un momento di ascolto e confronto che coinvolge i soggetti del territorio per immaginare insieme il futuro di questo straordinario complesso architettonico, con l’obiettivo di restituirgli un ruolo centrale nella vita culturale e sociale del sistema territoriale.

Luca Dal Pozzolo per Fondazione Fitzcarraldo ETS commenta:

La costante interlocuzione con amministrazioni e stakeholder del territorio è fondamentale per costruire strategie condivise di valorizzazione soprattutto nel caso di un complesso monumentale di dimensioni e ricchezza tale da configurarsi come di fatto una piccola città. Questa complessità, in termini di conservazione, tutela e funzione degli spazi rappresenta una sfida che è necessario affrontare insieme al territorio con l’obiettivo di costruire una progettazione attenta che tenga conto delle opportunità già presenti nel territorio e quelle attivabili per garantire ricadute culturali, economiche e sociali diffuse e durature.

Tra i molti portatori di interesse, sono stati invitati i sindaci dei principali comuni limitrofi, rappresentanti di enti e istituti pubblici, religiosi, esponenti di università, associazioni, cooperative, operatori turistici e professionisti del settore culturale.

I tavoli di lavoro saranno avviati dopo un momento di benvenuto, una presentazione in plenaria e una visita guidata al complesso monumentale.

Tavolo n.1

‘Certosa come bene da tutelare e valorizzare’

Cura del patrimonio, tutela, valorizzazione, capacità di carico e integrità del bene

Tavolo n.2

‘Certosa come bene da abitare e gestire’

Modalità di visita, accessi, orari, offerta, visite guidate, sostenibilità economica, attività di studio, ricerca, ricettività interna e residenzialità

Tavolo n.3

‘Certosa come riferimento di territorio’

Infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, agricoltura, orti, comunità locale e cittadinanza

Tavolo n.4

‘Certosa come bene da immaginare e promuovere’

Benchmarking, turismo, sistema ricettivo esteso, riferimenti, casi, modelli, loisir, permanenza

Tavolo n.5

‘Certosa per tutti e per tutte’

Accessibilità universale, scuole, didattica, genere, barriere architettoniche