Al via il Festival Hocus Focus 2025

Appuntamento dal 17 al 19 gennaio 2025 ad Altavilla Silentina (SA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 17 al 19 gennaio 2025 torna in scena la nuova edizione del Festival Hocus Focus organizzata dalla Proloco di Altavilla Silentina 2023 APS a quattro mani con l’Associazione ‘U Fuoc r Sant’Antuono’, in collaborazione con altre associazioni locali.

Il fuoco come elemento centrale nella sua tradizione. Accanto a questo artisti di strada e il live di Amalfitano e Coca Puma.

Ci troviamo ad Altavilla Silentina in provincia di Salerno. La festa del popolo è il centro nella figura di Sant’Antonio Abate. Torna in scena il festival Hocus Focus, evento che nasce dall’esigenza di un gruppo di giovani intenzionati a conservare e al contempo rivoluzionare l’antico rito dell’accensione dei fuochi in onore del santo.

L’edizione 2025 è organizzata dalla Proloco di Altavilla Silentina 2023 APS a quattro mani con l’Associazione ‘U Fuoc r Sant’Antuono’, in collaborazione con altre associazioni locali.

Il tema scelto per questa edizione è ‘Vertigine’: parola che esprime tutto il senso di inadeguatezza, ma anche di voglia di riscatto di una generazione che continuamente si mette alla prova cercando di mantenere l’equilibrio.

Hocus Focus Fest – Official YouTube

https://www.youtube.com/@hocusfocus9842/videos

La tradizione e l’innovazione si incontrano e il messaggio che si vuole inviare è quello di trasformarsi restando fedeli a se stessi, alle proprie origini e al proprio territorio, obiettivo in comune con quello della Proloco stessa.

Oreste Acito, Presidente della Proloco di Altavilla

Il programma

Si parte il 17 gennaio, giornata dedicata al culto della figura di Sant’Antonio Abate con la celebrazione della messa tradizionale e la consueta accensione dei fuochi da parte della popolazione, mentre il 19 gennaio va di scena ‘Il cammino di Sant’Antuono‘, un’esperienza di Trekking Urbano per la vie del centro storico alla riscoperta di antiche radici del territorio.

Musica live – sabato 18 gennaio

In piazza Umberto I a partire dalle ore 19:00, ad accompagnare l’accensione del grande Falò, spettacolari performances di artisti di strada e, a seguire, i live di Amalfitano – al secolol Gabriele Mencacci, artista che gioca coi calembour e l’ironia e che si appropria della migliore storia della musica leggera italiana, arricchendola con dell’anima rock and roll – e Coca Puma – artista romana di formazione nu-jazz che si muove tra atmosfere elettroniche, soul e postrock, con la capacità di costruire un mondo onirico accarezzato dalla sua voce.

Hocus Focus 2025

17 – 18 – 19 gennaio 2025

Il programma

Si parte il 17 gennaio, giornata dedicata al culto della figura di S.Antonio Abate con la celebrazione della messa tradizionale e la consueta accensione dei fuochi da parte della popolazione, mentre il 19 gennaio va di scena “Il cammino di Sant’Antuono”, un’esperienza di Trekking Urbano per la vie del centro storico alla riscoperta di antiche radici del territorio.

Musica live – sabato 18 gennaio

In Piazza Umberto I a partire dalle ore 19, ad accompagnare l’accensione del grande Falò, spettacolari performances di artisti di strada e, a seguire, i live di Amalfitano – al secolo Gabriele Mencacci, artista che gioca coi calembour e l’ironia e che si appropria della migliore storia della musica leggera italiana, arricchendola con dell’anima rock and roll – e Coca Puma – artista romana di formazione nu-jazz che si muove tra atmosfere elettroniche, soul e postrock, con la capacità di costruire un mondo onirico accarezzato dalla sua voce.