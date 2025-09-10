Al via il Corecom Tour Lombardia nelle Province: prima tappa a Lecco

Appuntamento il 17 settembre presso la Sala Don Ticozzi

Prende il via il tour istituzionale del Corecom Lombardia che toccherà tutte le Province della Regione, con l’obiettivo di presentarsi al territorio, promuovere le proprie attività e rafforzare il dialogo con cittadini, istituzioni locali, operatori della comunicazione e associazioni.

Attraverso una serie di incontri programmati, il Comitato Regionale per le Comunicazioni lombardo intende far conoscere da vicino le proprie funzioni: dalla tutela degli utenti nei rapporti con gli operatori di telecomunicazioni, alla vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale, fino all’educazione ai media e alla promozione del pluralismo dell’informazione.

La prima tappa del Corecom Tour si terrà a Lecco mercoledì 17 settembre, presso la Sala Don Ticozzi, via Ongania 4.

All’incontro saranno presenti il Presidente del Corecom Lombardia Cesare Gariboldi, tutti i componenti del Comitato, il Presidente del Consiglio Regionale Federico Romani, i Consiglieri regionali del territorio e il Sottosegretario di Regione Lombardia con delega all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza.

Il Presidente Cesare Gariboldi sottolinea:

Il Corecom Tour rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il legame tra il Comitato e il territorio valorizzando le specificità di ogni provincia e promuovendo una cultura della comunicazione consapevole e partecipata in tutta la Lombardia.

L’appuntamento lecchese sarà un’occasione di confronto aperto con la comunità locale, per illustrare le attività del Corecom e raccogliere proposte e istanze provenienti dal mondo dell’informazione, della scuola, delle istituzioni e della cittadinanza attiva.

Con questa iniziativa, il Corecom Lombardia intende rafforzare il proprio impegno a favore di una comunicazione pubblica sempre più trasparente, accessibile e vicina ai cittadini.

Programma dell’iniziativa