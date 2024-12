Al via il Bando di Fondazione Italia Patria della Bellezza 2025

Al via il 5° bando dedicato alla comunicazione di musei e realtà culturali che spesso non hanno risorse per promuoversi e restano poco conosciuti

Torna per il quinto anno consecutivo il Bando di Fondazione Italia Patria della Bellezza 2025 – aperto da oggi 2 dicembre fino al 24 gennaio 2025 – che si impegna a rendere più visibili e conosciute le bellezze del nostro patrimonio culturale.

L’annuncio dei vincitori è previsto per il 15 aprile 2025.

La fondazione identifica, seleziona e sostiene le realtà virtuose che già operano nei territori, con progetti di tutela e valorizzazione.

Il bando prevede l’assegnazione di tre premi in denaro per un valore totale di 60mila euro, ma, soprattutto, l’attivazione di un sistema di adozioni di questi enti e realtà da parte di agenzie di comunicazione che lavoreranno per loro gratuitamente.

Ad oggi hanno partecipato oltre 500 realtà culturali di cui 50 hanno vinto premi in denaro o sono state adottate da una rete di 25 agenzie, ottenendo attività e servizi come: la costruzione di strategie di comunicazione e di identità di brand, la creazione di un logo, l’ufficio stampa, la creazione e gestione dei social network, la segnaletica per essere raggiunti o altre attività realizzate per intercettare e attrarre sempre nuovo pubblico.

A questi premi si aggiunge il Premio Speciale EssilorLuxottica | Eyes on Art: tra tutti i partecipanti saranno selezionate due realtà che avranno l’opportunità di comunicare al meglio i loro progetti, grazie alla direzione artistica del team creativo di EssilorLuxottica.

Con lo scopo di valorizzare la cultura e renderla accessibile a quante più persone possibili, EssilorLuxottica dedicherà ai progetti culturali uno spazio esclusivo sugli schermi digitali del Gruppo presenti in prestigiose location di città italiane e internazionali. Un modo unico di sostenere l’arte e la cultura.

Potranno iscriversi al bando tutti gli enti museali, i borghi storici, gli archivi, i teatri, i castelli ma anche le associazioni e i centri culturali e le organizzazioni di Festival.

Il regolamento per partecipare al Bando 2025 di Fondazione Italia Patria della Bellezza, e l’elenco completo dei partner della fondazione sono consultabili sul sito https://www.patriadellabellezza.it/bandi/.

Le partnership virtuose

Anche l’edizione 2025 del Bando vedrà la presenza di alcuni importanti partner e promotori, che condividono gli obiettivi e lo spirito della Fondazione e che contribuiscono ad incrementare il supporto ai progetti e ad ampliare il network a sostegno della bellezza e del talento.

Tra queste c’è UNA – Aziende della Comunicazione Unite, con la quale Fondazione Italia Patria della Bellezza collabora in maniera sinergica per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale italiano attraverso strategie di comunicazione innovative e iniziative concrete, che si trasformano in un potente strumento per il cambiamento sociale e culturale.

Menzione speciale Bell’Italia

Bell’Italia invece – uno dei media partner della Fondazione – assegnerà una menzione speciale a uno dei progetti partecipanti, cui sarà data visibilità sulla rivista con un articolo e sull’account Instagram @bellitalia_magazine.

Inoltre, è confermata anche nel 2025 la positiva collaborazione con RCS Academy e Bell’Italia, che ha visto il coinvolgimento degli studenti del Master In Management dell’Arte e dei Beni Culturali.

Una novità dedicata agli artisti

Da quest’anno anche un sostegno diretto agli artisti. Fondazione Italia Patria della Bellezza, in partnership con Spaghetti Boost e grazie al coinvolgimento e al sostegno di Robilant, lancia una open call per artisti.

Il progetto nasce dalla volontà di mettere al centro il talento e l’idea creativa dell’artista con l’obiettivo di riscoprire il legame tra arte e mondo della comunicazione. Oltre ad un premio economico, gli artisti avranno l’opportunità di vedere realizzato il merchandising da loro ideato per la Fondazione in modalità limited edition.

Fondazione Italia Patria della Bellezza

Comunicare e raccontare al mondo il talento tutto italiano per la bellezza, nella sua accezione più ampia e universale, come parte indissolubile della nostra identità: è questa la mission della Fondazione Italia Patria della Bellezza.

Nata nel 2014 per sostenere e promuovere progetti e iniziative su tutto il territorio italiano, la Fondazione Italia Patria della Bellezza si avvale di un Advisory Board di esperti provenienti da mondi ed esperienze differenti e da un Comitato per le Relazioni Istituzionali.

Presidente: Maurizio di Robilant

Direttrice: Alessia del Corona Borgia

Segretario Generale e Consigliere: Giovanni Lanzone

Consiglieri: Paolo Anselmi, Leone di Robilant

Advisory Board: Elena Sisti, Lodovico Benvenuti, Michele Brunello, Chiara Pasqualetti Johnson, Mario Pitto, Fulvia Ramogida, Viola Romoli, Federica Sala, Fabio Cherstich, Orazio Spoto, Ricciarda Belgiojoso

Commissione Affari Istituzionali: François De Brabant, Magda Antonioli, Martina Gamboni, Matteo Farneti, Marco Fanfani