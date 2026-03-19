Al via i lavori di riqualificazione del Parco Virgiliano a Napoli

Santagada: ‘Un ulteriore passo concreto verso la restituzione del Parco Virgiliano alla città’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono iniziati oggi i lavori di ‘Riqualificazione del Parco Virgiliano’, finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli per un importo complessivo di 921.342,12 euro.

L’intervento prevede una riqualificazione complessiva del parco, con particolare attenzione al potenziamento dell’impianto botanico attraverso l’inserimento di nuovi filari alberati e specie arbustive tipiche della macchia mediterranea.

L’obiettivo dell’Amministrazione Manfredi è quello di rafforzare il ruolo del parco come infrastruttura verde strategica, valorizzandone la funzione ambientale per la tutela del peculiare e prezioso ecosistema costiero della collina di Posillipo.

Sul piano edilizio, i lavori riguarderanno la rifunzionalizzazione delle aree gioco, il recupero dei servizi igienici presenti sul pianoro e il restauro della cavea, importante spazio di aggregazione culturale che potrà presto tornare ad essere pienamente fruibile dalla cittadinanza.

Il progetto prevede, inoltre, l’installazione di nuovi arredi urbani e la realizzazione di uno spazio panoramico attrezzato e accessibile presso il belvedere di Ischia.

L’intervento di riqualificazione appena avviato si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del parco e si affianca ai lavori già in corso per il ‘Restauro e valorizzazione del Parco Virgiliano’, finanziati nell’ambito del Piano Sostegno Obiettivi PNRR Grandi Città, che hanno interessato i piloni monumentali del portale, il rifacimento del piazzale di ingresso e la riqualificazione dei servizi della cavea.

Ulteriori interventi, finanziati con fondi di gestione del Servizio di Gestione e Progettazione Grandi Parchi Urbani e ormai in fase di completamento, hanno riguardato la messa in sicurezza, il censimento e le analisi del patrimonio arboreo, oltre al ripristino dei servizi igienici situati nell’area della Valle dei Re.

L’Assessore Santagada così dichiara: