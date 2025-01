Al via i lavori del Parco pubblico Akeru ad Acerra (NA)

Cerimonia di piantumazione del primo albero con il Sindaco metropolitano Manfredi, il Sindaco di Acerra d’Errico e il Presidente del Consiglio Comunale Lettieri

Sorgerà nel Comune di Acerra il più grande Parco pubblico dell’area nord di Napoli e si chiamerà Akeru, antico nome assegnato alla cittadina campana dagli Osci: 67mila metri quadrati con oltre un chilometro di pista ciclabile, un chilometro di percorsi pedonali, aree gioco per bambini dotate di una speciale progettazione per quelli con sindrome autistica, aree fitness, campi di calcetto e di basket, una pista di atletica regolamentare e aree per i cani.

Il tutto circondato da un’ampia vegetazione che sarà implementata con la piantumazione di ulteriori 800 alberi di alto fusto.

Domani martedì 14 gennaio alle ore 10:00 in via Mulino Vecchio, località Lupara, è prevista la cerimonia inaugurale con la messa a dimora del primo albero, una quercia, alla presenza del Sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, del Sindaco di Acerra Tito d’Errico, del Presidente del Consiglio Comunale Raffaele Lettieri, di diverse autorità civili ed ecclesiastiche, nonché degli studenti dell’Istituto Superiore ‘Bruno Munari’ di Acerra e il liceo ‘Alfonso Maria de’ Liguori’.

La Città Metropolitana ha approvato il progetto presentato dal Comune di Acerra all’interno del Piano Strategico Metropolitano finanziandolo con circa 6 milioni di euro, a cui si aggiungono 2,5 milioni di fondi comunali.

Akeru costituirà il grande polmone verde per la città di Acerra, uno spazio ricreativo a 360 gradi a contatto con la natura, il posto ideale dove praticare attività sportive, andare in bicicletta o semplicemente passeggiare.

Prevista anche un’ampia area parcheggio.