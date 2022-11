Al via I edizione del convegno cinematografico ‘Il Cinema nel Sacro’

In programma dall’11 al 12 novembre a Casertavecchia

L’11, il 12 e il 13 novembre prende avvio la prima edizione del convegno cinematografico ‘Il Cinema nel Sacro’ promosso da Ali della Mente con il sostegno ed il contributo di Film Commission Regione Campania.

Tre incontri sulla rappresentazione cinematografica del sacro in due film d’autore di epoche diverse a confronto.

Gli appuntamenti, alle ore 18:00 presso la Chiesa dell’Annunziata, via Annunziata, 3 a Casertavecchia, sono promossi da Ali della Mente e Fabbrica Wojtyla & Compagnia della Città con il sostegno e il contributo di Film Commission Regione Campania e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Caserta, del Lions Club Caserta Host e dell’AILD – Associazione Italiana Lions per il Diabete.

Per la ricorrenza del centenario dalla nascita dell’autore e regista Pier Paolo Pasolini, alla sua prima edizione, il convegno, a lui dedicato, sarà motivo di riflessione e studio della sua grande genialità ed essenza artistica.

La tre giorni di eventi culturali infatti prevede la proiezione di due film messi a confronto: ‘Il Vangelo secondo Matteo’ di Pier Paolo Pasolini, la versione italiana più iconica della vita di Cristo ambientata tra i sassi di Matera, e ‘Via Crucis’ di Patrizio Ranieri Ciu, regista contemporaneo che tra le pietre di Casertavecchia ha reinterpretato gli ultimi giorni di Gesù. Quest’ultimo, prodotto da FW Produzioni Srl, nuova start up innovativa a vocazione sociale del territorio casertano, in anteprima assoluta.

L’incontro finale, previsto per il terzo giorno, si avvarrà della partecipazione di esperti di settore, critici e produttori cinematografici.

L’aspetto conviviale degli incontri sarà caratterizzato, come simbolo del tema del sacro della rassegna, da un momento di condivisione con una singolare degustazione di pane e vino a cura del panificio Profumo di Pane e della vineria Civico 86 di Caserta.

La prenotazione obbligatoria per i posti limitati è garantita dalla innovativa formula del libro – ingresso. Per la circostanza del convegno il libro selezionato che varrà come ingresso è ‘Passi Scelti’ di Patrizio Ranieri Ciu con i commenti di Padre Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta, edito da Rivoluzioni Editoriali Srl per Ali della Mente, prenotabile presso la libreria Pacifico di Caserta.

Info & prenotazioni:

e-mail: alidellamente@gmail.com

tel.: 340-3120046 / 392-8023512

Facebook: Il Cinema nel Sacro

link prenotazioni: https://www.fabbricawojtyla.org/prenotazioni/Libro-ingresso-Passi-Scelti-per-Il-Cinema-nel-Sacro-p505520003/?fbclid=IwAR2WsXbeTSiN13nxCdWRbL3kwFTZyWD2D_or271WAhk9o_x9qydwx0fjPqU

sito web: https://alidellamente.my.canva.site/ilcinemanelsacro