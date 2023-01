Al via gli interventi artistici di ‘Cabin Art’

Iniziata la realizzazione delle opere dei 6 artisti vincitori sulle cabine in disuso del Corpo di Polizia Locale

È entrato nella fase esecutiva ‘Cabin Art’, il progetto artistico di rigenerazione urbana, promosso dal Gabinetto del Sindaco di Roma – Ufficio di Scopo Politiche Giovanili in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, che punta a recuperare, attraverso la street art e i giovani, 6 gabbiotti dismessi della Polizia Locale.

Dichiara il delegato del Sindaco alle politiche giovanili, Lorenzo Marinone:

Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’Ufficio di scopo Politiche Giovanili, che mette in relazione arte urbana e inclusione sociale, facendo sentire protagonisti i giovani della nostra città attraverso il loro talento e la loro creatività. La commissione di Roma Capitale, composta da esperti del MAXXI, Sovrintendenza Capitolina e Zètema Progetto Cultura ha selezionato i 6 migliori artisti, tra i 68 in gara, assegnando un contributo fino a 6.500 euro a progetto.

Tra i 6 vincitori, che daranno nuova vita a questi beni cittadini in disuso, riqualificandoli e valorizzandoli nel territorio in cui sono situati, sono già al lavoro Federica Mancini con il suo intervento artistico sulla Cabina 1 in Piazza Vittorio Emanuele II, Municipio I; Andrea Piccinno con il suo lavoro sulla Cabina 2 in Via Vico Jugario/Via Petroselli, Municipio I; Vittorio Pannozzo con l’opera ‘The Pinkish Box’ sulla Cabina 5 in Circonvallazione Gianicolense/Via Ottavio Gasparri, Municipio XII.

E a breve inizieranno i loro interventi artistici anche gli altri tre vincitori: Leonardo Crudi con l’opera ‘Al suono di Roma’ sulla Cabina 4 in Piazzale Labicano, Municipio VII; Nian Eugenia Chiasserini con il suo lavoro sulla Cabina 3 in Via Casilina/Via di Tor Pignattara, Municipio V; il duo artistico Motorefisico, Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfrillo, con l’opera ‘Pattern Geometrico’ sulla Cabina 6 in Piazza di Villa Carpegna, Municipio XIII.

Note biografiche degli artisti

Federica Mancini

Nata a Roma nel 1998 si è diplomata al liceo artistico, indirizzo Figurativo, proseguendo poi all’Accademia di Belle Arti. Attualmente si occupa di grafica editoriale, lavorando come decoratrice e illustratrice.

Andrea Piccinno (ADR)

Nato a Lecce nel 1991, dopo il diploma in decorazione pittorica si è laureato a Roma in Storia dell’Arte. Ha esposto in mostre collettive e personali e partecipato a diversi interventi artistici di riqualificazione urbana con opere di pittura murale, tra cui quelle al Mercato dell’Appagliatore a Ostia (2015) e al Villaggio Globale (2018).

Vittorio Pannozzo

Nato a Fondi (LT) si è laureato in Design presso l’Università Sapienza di Roma. Si occupa di interior design e di grafica.

Leonardo Crudi

Nato a Roma nel 1988, ha scoperto molto presto il mondo dei graffiti. Da alcuni anni si occupa della realizzazione di manifesti per il progetto ‘cinema e poesia‘, diffusi nella città di Roma come opere d’arte urbana. Ha realizzato nel 2020, con Elia Novecento, i murales ‘Anna Magnani’ e ‘Pier Paolo Pasolini’ a Casal Bernocchi per il programma di rigenerazione urbana Culturalize Yourself.

Nian Eugenia Chiasserini

Pittrice e artista fiorentina, pone al centro del suo lavoro l’universo femminile. Ha partecipato a mostre collettive e realizzato numerosi interventi di street art a Firenze, Livorno, Viareggio, Pistoia ed altre città toscane e dell’alto Lazio. Tra gli interventi romani a Roma si segnala il live painting ‘Memoria Residua’ nel 2022 per la Giornata nazionale ‘Giovani e Memoria’ presso l’ex Acquario Romano.

Motorefisico (Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfrillo)

Duo artistico composto da Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfrillo, entrambi architetti e designer romani, che lavorano in vari campi tra cui decorazioni d’interni, installazioni tridimensionali, allestimento e video art. Dal 2015 disegnano pareti e pavimentazioni per case, scuole, uffici, hotel e locali. I loro interventi artistici che uniscono tape art, interior design e street art sono caratterizzati da illusioni ottiche e da un cromatismo minimale.