Al via FirenzeGioca Summer Edition

Le sere dal 2 al 4 agosto 2024 allo spazio Lumen si parla del senso del gioco con autori, giocatori, educatori

Racconti intorno al gioco. A FirenzeGioca Summer Edition, nelle serate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto 2024, autori, giocatori e studiosi di gioco di livello nazionale si incontrano per tre conversazioni intorno al gioco, alle sue forme e alle sue funzioni.

FirenzeGioca Summer Edition è nel cartellone dell’Estate Fiorentina 2024 e si tiene a ingresso gratuito negli spazi del centro culturale associativo Lumen, parco urbano del Mensola, in via del Guarlone, 25, a Firenze.

Gioco è cultura. A FirenzeGioca tutte le sere si tengono incontri di approfondimento sull’esperienza e la funzione del gioco, con autori, narratori, giocatori. Il programma è a cura della pedagogista e formatrice Romina Nesti.

‘Racconti intorno al gioco’ è la serie di incontri serali che si tengono sul palco, nei tre giorni della manifestazione.

Venerdì 2 agosto alle 22:00 ‘Raccontare, divulgare, studiare il gioco’. Il gioco come un filo rosso che attraversa tutta la storia dell’umanità, oltrepassando tempi e luoghi. Fenomeno universale e personale, raccontare il gioco è raccontare il mondo…

Ma cosa significa raccontare, divulgare, studiare il gioco oggi? E quali storie racconta il gioco? Perché studiarlo e usarlo in ambienti scientifici? Queste e molte altre le domande che faremo ai nostri esperti!

All’incontro partecipano Andrea Angiolino, ph Stefano Moscardini, autore di giochi, giornalista; Anna Benedetto, giornalista, Gattaiola.it; Leonardo Boncinelli, docente Università di Firenze; Romina Nesti, ph Ethan Ricci, pedagogista, formatrice; Beniamino Sidoti, autore di giochi e di libri, giornalista.

Sabato 3 agosto alle 22:00 ‘Giocare e far giocare: i giocatori (e non solo) si raccontano’. Perché si gioca? Cosa ci spinge a fare infinite sessioni di gioco? A studiare ore e ore per far giocare un gruppo di sconosciuti? Perché creare giochi?

Il gioco fa parte di ognuno di noi, risponde ai nostri bisogni e rende lieve la nostra esistenza. È un’oasi della gioia nel deserto dell’esistenza per dirla con un grande filosofo, sì ma quali storie porta con sé chi del gioco fa la sua grande passione?

Incontro con Spartaco Albertarelli, game designer, e la partecipazione di giocatori e master provenienti dalle associazioni che organizzano storicamente la manifestazione.

Domenica 4 agosto alle 20:45 ‘Diversa-Mente: il gioco come strumento per crescere, formare e innovare’. Da anni ormai al gioco, in tutte le sue tipologie, è riconosciuto un importante ruolo nell’educazione e nella formazione dei soggetti, strumento inclusivo e potente alleato per sensibilizzare al cambiamento sociale, promuovere temi importanti, alzare il coinvolgimento e la partecipazione.

Ma non è la panacea di tutti i mali… e allora riflettiamo insieme ai nostri esperti di cosa parlare quando si usa il gioco in contesti educativi, sociali e formativi.

Al tavolo Giovanni Bacaro, ph Ethan Ricci, docente Università degli Studi di Trieste; Presidente FederLudo; Gabriele Mari, game designer, educatore; Alan Mattiassi, psicologo del gioco, formatore; Romina Nesti, pedagogista, formatrice.

La nuova edizione speciale della festa ludica più amata dai fiorentini, FirenzeGioca… e noi la facciamo giocare! è sempre stato il motto di questa manifestazione, è organizzata da ProGioco Firenze, Ingegneria del Buon Sollazzo e Kraken, assieme alle altre maggiori associazioni ludiche del territorio.

Attenzione alla cultura, all’ambiente, alla sostenibilità sono le chiavi di lettura di questa edizione speciale della manifestazione, la cui locandina è firmata da Chiara Cipolla, autrice e illustratrice di guide turistiche per ragazzi che raccontano di storia, cultura e tradizioni in modo giocoso.

La manifestazione cambia scenario, immergendosi nel verde del parco urbano del Mensola, dove si svolgeranno tre serate intense di gioco, in un ambiente ideale da colonizzare ludicamente, come avrebbe voluto Piero Santoni, maestro ingegnere del Buon Sollazzo, che proprio qui aveva sognato di poter realizzare la sua idea di parco giochi diffuso e permanente.

FirenzeGioca Summer Edition è dedicata a Piero Santoni, con riconoscenza e affetto.

I visitatori potranno ristorarsi negli spazi accoglienti del Lumen e al contempo giocare e divertirsi tantissimo, senza limiti se non quelli dell’orario: venerdì e sabato dalle 18:00 alle 24:00 e domenica, dalle 16:00 alle 22:00.

