Al via Festival Internazionale del Giornalismo e Libro d’Inchiesta 2026

Dal 5 giugno al 8 agosto la sesta edizione della rassegna che si terrà tra Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento

Riceviamo e pubblichiamo.

Legalità, coraggio, argomenti scomodi, libri controcorrente.

Torna in Penisola Sorrentina il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta, giunta alla sesta edizione estiva, in programma dal 5 giugno all’8 agosto tra Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento con ospiti gli autori Nicola Gratteri, Alessandro Orsini, Sigfrido Ranucci, Lucio Caracciolo, Alessandro Di Battista, Luigi de Magistris, Luca Sommi, Nello Trocchia, Arturo Scotto.

La rassegna, unica nel suo genere, è nata da un’idea dell’imprenditore turistico e CEO del gruppo Gocce Marco Cocurullo e del giornalista de ‘Il Fatto quotidiano’ Vincenzo Iurillo, che ne è direttore artistico, con la collaborazione del giornalista e scrittore Max Civili.

Anche quest’anno è organizzata dall’associazione culturale che porta il nome del Festival, presieduta dal giornalista Domenico Rubio, e toccherà come sempre temi importanti attraverso incontri e dibattiti con autori di libri di successo e conosciuti al grande pubblico, che interagiranno con magistrati, giornalisti e politici.

Si inizia il 5 giugno a Piano di Sorrento, nella storica Villa Fondi, con il professore ed editorialista Alessandro Orsini che presenterà il suo saggio ‘Disinformazione – La manipolazione dell’opinione pubblica nelle democrazie occidentali’, Paper First, e la tesi dissacrante secondo cui non è la Russia a manipolare gli italiani nella percezione del conflitto russo-ucraino, ma è l’Italia stessa.

L’8 giugno sempre a Piano di Sorrento, Villa Fondi, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, uno dei più autorevoli ed esposti giornalisti d’inchiesta del paese, dialogherà del suo lavoro e del suo libro ‘Il ritorno della Casta’, Bompiani, con il giornalista Mimmo Rubio.

Il volume attraversa il filo nero che collega gli ultimi cinquanta anni di storia italiana e cosa si nascondeva dietro il progetto di riforma costituzionale bocciato col referendum.

Il 15 giugno per la prima volta nella sua storia la rassegna approda a Sorrento, in Villa Fiorentino, nella sede della Fondazione Sorrento, con Nello Trocchia. Il giornalista del ‘Domani’ spiegherà la storia della penetrazione della mafia albanese in Italia, raccontata nel suo libro ‘Invincibili’, Rizzoli.

Il 29 giugno di nuovo a Sorrento in Villa Fiorentino per ascoltare l’ex PM ed ex Sindaco di Napoli Luigi de Magistris presentare il volume ‘Attuare la Costituzione’, Paper First, analisi – appello di come la Costituzione più bella del mondo sia nei fatti una delle meno rispettate, e come battersi per rinsaldarne e praticarne concretamente i valori.

Il 3 luglio appuntamento speciale, a Sant’Agnello, sul Belvedere Marinella, con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri autore di ‘Cartelli di Sangue’, saggio sulle rotte del narcotraffico internazionale. Il magistrato sarà intervistato dal giornalista del Fatto quotidiano Vincenzo Iurillo.

Il 5 luglio a Piano di Sorrento, Villa Fondi, il conduttore di ‘Accordi & Disaccordi’ Luca Sommi presenterà il suo libro ‘Solo amore‘, Paper First, intervistato dall’ambientalista Serena Pane.

Il 13 luglio di nuovo a Villa Fondi a Piano di Sorrento per un libro che racconta la storia della Flotilla, ‘Flotilla, in viaggio per Gaza’, Giunti editore. Lo firma uno dei parlamentari che vi ha partecipato l’anno scorso, Arturo Scotto, intervistato dall’attivista Pro-Pal Alice Leonelli.

Il 20 luglio al Belvedere Marinella di Sant’Agnello appuntamento con il saggista ed esperto di geopolitica Lucio Caracciolo, Direttore di Limes, in un dialogo con il giornalista Max Civili.

L’8 agosto epilogo a Piano di Sorrento, Villa Fondi, con il reporter e attivista Alessandro Di Battista, autore di ‘La Russia non è il mio nemico’, Paper First, libro sulla alimentazione artificiale nell’opinione pubblica della ‘russiofobia’ per costruire il nemico.

Il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta è una rassegna a cura dell’associazione culturale ‘Per il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta’. Con loro collabora la Fondazione Ad Astra.

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita. Si ringraziano le amministrazioni comunali di Piano di Sorrento e di Sant’Agnello e la Fondazione Sorrento per il patrocinio.

Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 20:30 – salvo eventuali eccezioni che saranno comunicate in tempo – e saranno trasmessi in streaming sui canali social dell’associazione.