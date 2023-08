Al via Festival dei Sapori a Paupisi (BN)

Il 25 agosto si alza il sipario

Domani venerdì 25 agosto a Paupisi, grazioso borgo in provincia di Benevento ai piedi del Taburno, si alza il sipario sul ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 50a Sagra del Cecatiello’ in programma fino a mercoledì 30 agosto ed organizzata dalla Pro Loco di Paupisi in sinergia con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Regione Campania, Comune di Fragneto Monforte, GAL Taburno, Coldiretti, CIA, Parco Regionale Taburno – Camposauro, Unpli Provinciale, ‘Club Areostatico Wind & Fire’, ‘Moto Club Legio Linteata – Benevento’, associazione ‘Trekking Camposauro’ ‘Arcieri del Sannio’, parrocchia Santa Maria del Bosco, ‘Motomaniaci’ e Rete Destinazione Sud.

Evento co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale’ che rientra nella brandy identity Campania.Divina.

Una kermesse che quest’anno taglia il mezzo secolo di vita e che anno dopo anno va a migliorare sempre più.

Tante le prelibatezze che si troveranno agli stand enogastronomici allestiti in tre punti del paese con un ricco menu: cecatiello al ragù o al pomodorino fresco, la rinomata padellaccia paupisana, lo spezzatino, le patatine, la squisita montanara e i peperoni imbottiti.

Il tutto annaffiato dagli ottimi vini delle quattro cantine partner della manifestazione: ‘Torre del Pagus’, ‘Serra degli Ilici’, ‘Cantina di Solopaca’ e ‘Cantine Chiara’.

Non mancheranno poi gli stand di dolci delle pasticcerie ‘Col’Angelo’, ‘Non Solo Zucchero’ e ‘Sfoglia Magica’.

Il sipario si alzerà alle ore 18:00 con il convegno sui grani antichi, parteciperanno il Presidente della CIA di Benevento Carmine Fusco, il Vicepresidente nazionale della Coldiretti Gennarino Masiello, il Presidente del GAL Taburno Raffaele Amore, il Deputato Francesco Maria Rubano, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, i Presidenti dei comitati Unpli regionale Tony Lucido e provinciale Renzo Mazzeo ed infine l’esperta in progettazione culturale Lorena Pacelli.

I saluti, invece, saranno affidati al Sindaco di Paupisi Antonio Coletta e al presidente della Pro Loco Dario Orsillo.

Modererà l’incontro il giornalista Vittorio Vallone.

Al termine del dibattito inaugurazione della ’50a Sagra del Cecatiello’, il taglio del nastro in piazza IV Novembre ed il via alla festa con la banda musicale ‘Città di Castelvenere’, che girerà per le vie del paese.

In tutto il circuito della kermesse ci sarà la Compagnia dei Saltimbanchi con i giochi di bolle di sapone, danza aerea, il mago, soccer freestyle, clown e tanto altro.

Poi musica folk & blues con ‘Salamone in one Men Band show’ in via Italia; nella caratteristica piazza Roma la macchietta napoletana con Tony Pedoto e Anna Casale; nella centralissima piazza largo G. De Marco concerto di musica popolare con gli AlmaTerra Popolare e a chiudere il tutto dalle ore 23:30 Radio Company in Action in largo G. De Marco.

Per questa edizione della sagra ci sono anche nuovi ed importanti servizi come il pagamento con il POS alle casse degli stand e il servizio navetta dalla contrada Pagani, uscita Paupisi lungo la statale 372 ‘Telesina’, fino al centro del paese.

Che dire? Paupisi per cinque giorni oltre a trasformarsi in un ristorante all’aperto sarà il centro di musica, cultura, arte, divertimento e buona cucina allestito nei minimi dettagli con girandole, ombrelli colorati, luci e addobbi floreali.

Il 25, 26, 27, 28 e 30 agosto il ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 50a Sagra del Cecatiello’ è realtà.

Sulla pagina Facebook della Pro Loco di Paupisi si possono trovare tutti gli appuntamenti dettagliati del Festival.