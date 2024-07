Al via ‘Fai la differenza c’è… il Festival della Sostenibilità 2024’

La V edizione è in programma a Roma dal 13 luglio al 15 settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Si svolgerà dal 13 luglio al 15 settembre 2024 la quinta edizione di ‘Fai la differenza c’è… il Festival della Sostenibilità’: il contenitore di eventi e progetti che – attraverso l’arte, l’intrattenimento, il gioco, l’informazione, e molto altro ancora – si propone di diffondere i concetti di ‘sviluppo sostenibile’ e rendere i cittadini di ieri, oggi e domani più consapevoli.

L’iniziativa si svolge in diverse location della Capitale e si inaugura nel Centro Commerciale Euroma2, Spazio espositivo diffuso.

Si parte sabato 13 luglio con tante diverse attività:

– l’inaugurazione dell’esposizione fotografica ‘Obiettivo Terra – Il meraviglioso patrimonio geologico e le geodiversità delle Aree Protette Italiane’, in collaborazione con la Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana e con il Patrocinio di Federparchi e dalla Società Italiana di Geologia Ambientale, SIGEA, – APS.

L’esposizione delle immagini resterà visibile da sabato 13 luglio a domenica 15 settembre tutti i giorni presso la Galleria IperCoop, al piano 0, zero, del Centro Commerciale Euroma 2;

– sarà già visibile – sempre nel Centro Commerciale Euroma 2 – l’esposizione delle opere finaliste di Contesteco 2024 – free press Metro Awards, il concorso e l’esposizione di arte e design + eco del web dal concept ‘E se dopo il Covid-19 e le guerre in corso, arrivassero gli alieni?’

Tanti gli artisti professionisti e gli appassionati d’arte e di riciclo creativo che hanno voluto partecipare e, attraverso la loro creatività, i diversi linguaggi dell’Arte, il loro cuore e le loro emozioni, raccontare, interpretare e realizzare opere che potessero dare risposta a questa domanda. Sarà davvero un fantastico viaggio alla scoperta di tante ‘idee’.

Le mostre

Oltre all’esposizione delle opere di ‘Contesteco 2024’, come ogni anno, ci sarà anche ‘Contesteco Exhibition’: l’esposizione di opere d’arte di riciclo creativo di artisti fuori concorso, legati anche loro al concetto di transizione ecologica, tra cui vogliamo evidenziare:

– l’esposizione di opere personali/collettive di Artisti del Riciclo Creativo, e non solo, tra cui Norberto Cenci, Mauro Pispoli, Laura Buffa, Madia Cotimbo, Patrizia Genovesi, Fabio Ruggeri e, presenza speciale, il Movimento Riarteco;

– l’esposizione di fotografie e podcast e fumetti, realizzati da alcune scuole del territorio laziale, nei comuni di Bracciano e Civitavecchia, per raccontare gli stereotipi di genere, affrontati nel progetto ‘E Tu di che genere sei?’ – le rappresentazioni del maschile e del femminile nelle nuove generazioni – che si è posto l’obiettivo di comprendere cosa voglia dire parità di genere e in che modo si possano superare gli stereotipi di genere.

L’Eco-Festa del Festival

Sabato 13 e domenica 14 luglio L’Eco-Festa del Festival. Un weekend dedicato alla sostenibilità, in cui verranno presentate idee, soluzioni, aziende, organizzazioni e realtà del territorio legate al mondo della della cultura sostenibile.

Nel contesto dell’Eco-Festa del Festival torna il format – talk ‘Da venti a trenta’ per raccontare attraverso interviste le attività in linea con lo sviluppo sostenibile del pianeta e gli obiettivi dell’Agenda 2030; special guest Salvatore Magri, navigatore oceanico e l’Alien/Attore GPS venuto da lontano per la gioia di tutti i bambini che incontreranno Mila Cataldo di MareVivo, Aldo Pergjergji di MindSharing.Tech APS che ci racconterà della divulgazione del Coding e della robotica.

Saranno presenti gli artigiani del recupero Corinna Garzia, Maria Teresa Barocci, Paola Ulisse, Tiziana Pecoraro, Caterina Rapizza, Claudio Conte, Paola Mastrofini e Angela Conte.

Inoltre, saranno con noi Ilaria Marini e Elisa Vergnani per promuovere l’Impresa Sociale KORE e tante altre Associazioni che si occupano di sostegno ai bambini, tra cui SOS Villaggi dei Bambini, Save The Children e Emergency.

E ancora, il brand di Moda Sostenibile RestyledbyG di Gaia Schiavetti e le Lupae con le loro meravigliose lampade a foglia.

Infine, il Comune di Carbognano, la Rete di Giulia e ST Sinergie presenteranno per i 500 anni dalla morte di Giulia Farnese gli eventi organizzati sul proprio territorio per il 2024 per far conoscere la Tuscia e per celebrare la figura di Giulia Farnese, personaggio storico legato all’intera Tuscia Viterbese, con l’obiettivo di attrarre un turismo culturale eco-sostenibile che intreccia storia, passeggiate e racconti tra i sentieri del territorio.

Gli appuntamenti di settembre

A settembre, in data e luogo da definire, si svolgerà l’atto conclusivo del Festival l’incontro workshop ‘Le buone re-azioni’ e al consegna dei riconoscimenti agli artisti partecipanti a Contesteco 2024 – Il concorso d’arte e design + eco del web.

L’incontro/workshop ‘Le buone re-azioni’ come sempre sarà spazio di confronto e riflessione per comprendere meglio cosa voglia dire oggi sviluppo sostenibile, attraverso esperienze, storie e racconti concreti, che possano narrare il presente e il futuro di chi opera verso gli Obiettivi dell’Agenda 2030.

In questa stagione, il confronto riguarderà contenuti molto attuali e si parlerà di parità di genere e destrutturazione degli stereotipi di genere.

A seguire la consegna dei riconoscimenti agli artisti e appassionati di riciclo creativo che hanno partecipato a Contesteco, il concorso d’arte e design sostenibile più eco del web.