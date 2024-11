Al via ‘Creative – Festival Metropolitano delle Culture Giovanili’

L’evento è promosso dalla Città Metropolitana di Napoli

Presentato questa mattina nella sala Cirillo della Città Metropolitana di Napoli il progetto ‘Creative – Festival Metropolitano della Culture giovanili’, rivolto ai giovani dai 18 ai 34 anni, con il Sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il Consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovani ed Eventi Sergio Colella e Lello Savonardo, Consulente del Sindaco della Città Metropolitana per le Politiche Culturali Giovanili.

In prima fila Lucariello, rapper e produttore musicale, Luca Borriello presidente di Inward Osservatorio Nazionale Creatività Urbana, Claudio Poggi produttore discografico, il regista Andrea De Rosa e i Consiglieri di Città Metropolitana: Marianna Salierno, Vincenzo Cirillo, Giuseppe Bencivenga, Salvatore Flocco e Domenico Esposito Alaia.

La creatività partenopea è una risorsa strategica. Investire sui giovani, sui loro talenti e sulla loro creatività, significa dare vita a un rilancio del territorio, attraverso nuove forme di produzioni artistiche.

A partire da questo scenario, nasce l’idea di un Festival Metropolitano delle Culture Giovanili: Creative, espressione che per un gioco di parole include e implode il manifesto del progetto: Reti Creative.

Una città nuova, un centro esteso e connesso alla periferia e alla provincia, una comunità territoriale policentrica che abbraccia creatività e innovazione, nuovi linguaggi e inedite contaminazioni.

Promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, in intesa con la Fondazione Teatro San Carlo, con l’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi Federico II e le Officine San Carlo, il progetto Creative intende sostenere il valore della creatività giovanile come elemento centrale per l’industria culturale nel territorio metropolitano napoletano e promuovere la cultura, l’arte e la bellezza come strumenti di contrasto al disagio sociale.

Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, afferma:

La Città Metropolitana di Napoli può vantare una popolazione giovanile impareggiabile rispetto ad altre aree italiane. Ecco perché, come amministratori pubblici, abbiamo il dovere di ascoltare i giovani, le loro esigenze e i loro bisogni e convogliare le loro energie positive nell’opera di rilancio dei nostri territori. Lo sviluppo delle nostre comunità non può prescindere dai giovani a cui dobbiamo offrire le giuste opportunità per esprimere la loro creatività e questo Festival rappresenta senz’altro un’occasione unica. È un progetto molto ampio che mette in rete i vari attori della creatività e rende i giovani protagonisti, è una delle tante risposte per contrastare il disagio giovanile, per cui serve il controllo, ma soprattutto serve l’ascolto e l’inclusione e questa prima edizione ci permette di sperimentare per verificare i risultati delle proposte che mettiamo in campo e avere indicazioni concrete per le prossime edizioni.

Il progetto ‘Creative‘, coordinato dal prof. Lello Savonardo, Consulente del Sindaco della Città Metropolitana per le Politiche Culturali Giovanili, si rivolge a giovani tra i 18 e i 34 anni del territorio metropolitano che intraprendono e producono cultura, tenendo come obiettivo di lungo periodo il sostegno al comparto artistico e culturale nel suo insieme, favorendo la formazione di professionalità̀ contemporanee, valorizzando il lavoro autoriale, l’incontro e lo scambio di buone pratiche.

‘Creative’ è una piattaforma di comunicazione per promuovere e realizzare un cambiamento sistemico: reti diffuse di giovani, realtà imprenditoriali, accademiche e istituzionali che pensano in termini di arte e cultura come bene comune e come strumenti di inclusione sociale.

Si tratta di un Festival esteso e distribuito nel tempo e nello spazio con diverse finalità: la formazione e la valorizzazione dei talenti del territorio attraverso laboratori, performance e audizioni di settore coinvolgendo l’industria culturale nazionale; la costituzione di una rete che favorisca la creatività giovanile e contrasti le diverse forme di marginalità.

Sergio Colella, Consigliere metropolitano delegato a Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, afferma:

Contro il disagio giovanile non ci può essere solo repressione, ma bisogna offrire loro delle opportunità concrete di esprimere le loro fragilità e i loro punti di forza, indicare una strada alternativa alla strada e alla violenza e questo progetto va nella direzione giusta. L’arte, la musica, la creatività in generale e lo sport devono essere il rimedio in questi tempi difficili.

Emmanuela Spedaliere, Direttrice Generale della Fondazione Teatro San Carlo, sottolinea:

La nostra collaborazione con ‘Creative’ nasce dal desiderio di contribuire a una piattaforma che non solo incoraggia le espressioni artistiche, ma che stimola anche il dialogo e la riflessione sul cambiamento sociale. Attraverso laboratori, eventi culturali, rassegne musicali, contest e conversazioni dedicate all’innovazione, vogliamo fornire ai giovani strumenti concreti per realizzare il loro potenziale, mettendo in luce il ruolo centrale della cultura come motore di trasformazione. Il Teatro San Carlo, da sempre legato alla tradizione e all’eccellenza, guarda al futuro con entusiasmo, impegnandosi a creare un ponte tra le generazioni, dove l’arte diventa un mezzo per costruire una società più inclusiva e dinamica. Crediamo fortemente che i giovani siano il cuore pulsante del nostro territorio, e siamo felici di sostenere iniziative come questa, che danno spazio alle loro idee e alle loro aspirazioni.

Il progetto include laboratori formativi completamente gratuiti per artisti emergenti, giovani imprenditori e professionisti della creatività, eventi culturali e rassegne musicali sul territorio, contest e conversazioni eccellenti dedicate all’innovazione e alla trasformazione sociale.

Per Lello Savonardo, Consulente del Sindaco della Città Metropolitana per le Politiche Culturali Giovanili:

La creatività giovanile rappresenta una straordinaria risorsa culturale e sociale della Città Metropolitana di Napoli. Valorizzare il talento creativo delle nuove generazioni, attraverso percorsi laboratoriali e occasioni performative, non solo alimenta l’industria culturale, favorendo lo sviluppo e la crescita economica, ma risulta anche uno strumento efficace per l’inclusione sociale. ‘Creative’ rappresenta un’occasione per avvicinare i giovani alla cultura, all’arte e alla bellezza, contrastando il malessere e il disagio sociale.

Creative Labs

‘Creative’ parte con l’attivazione di Creative Labs, percorsi di formazione, progettati per fornire strumenti pratici e sostenere la nascita di nuove professionalità nell’audiovisivo, nelle arti e nelle tecnologie emergenti.

La formazione si rivolge ai giovani della Città Metropolitana di Napoli con una particolare attenzione ai NEET, Not in Education, Employment, or Training, per favorire l’inclusione sociale di giovani che vivono in condizioni di marginalità.

Attività laboratoriali per cui è possibile candidarsi

Creative Lab Creatività Urbana

A cura di Inward Osservatorio Nazionale Creatività Urbana

Il laboratorio di formazione Creatività Urbana si rivolge a giovani che desiderino conoscere le basi teoriche e pratiche legate alla figura professionale di Operatore Culturale per la Creatività Urbana.

Un fitto programma di 40 ore di formazione e approfondimento sulla creatività urbana: graffiti writing, street art, nuovo muralismo. La storia del fenomeno, la curatela degli street artist, le relazioni con gli enti e il territorio, la logistica, la comunicazione e la promozione delle opere.

Alle lezioni in aula, seguono visite guidate da esperti alle opere di prossimità dell’area metropolitana: da Scampia al Parco dei Murales di Ponticelli, con l’obiettivo di supportare la produzione e l’allestimento di un progetto artistico di creatività urbana, a firma di artista celebre e in un luogo iconico della città metropolitana.

Creative Lab Urban Music

A cura di Lucariello

Il laboratorio Urban Music è dedicato a giovani talenti che, a ritmo di rap, trap e R&B comunicano sguardi sulla città. Un ciclo di dieci lezioni a cura di Lucariello, capostipite del rap italiano in lingua napoletana, per sviluppare abilità tecniche, espressive e musicali.

I partecipanti sono accompagnati in una serie di incontri formativi di ascolto, scrittura, composizione e registrazione di brani urban. Dai fondamenti della musica e cultura hip-hop, il ritmo e il flow, fino alla ricerca di uno stile personale.

Obiettivo è concludere il laboratorio con un progetto musicale: dalla scrittura alla registrazione e produzione, sino alla preparazione per l’audizione e per la performance live finale.

Creative Lab Start Up

A cura di SPICI

Pensato per introdurre alla Cultura di Impresa e alle potenzialità del Design Thinking, il Creative Lab Start Up di SPICI srl è un percorso intensivo, attivo da gennaio a marzo 2025, e articolato in circa 40 ore di formazione, suddivise tra lezioni frontali, attività di laboratorio e masterclass dedicate.

I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire il mondo dell’impresa culturale e creativa e sviluppare le competenze di base necessarie per l’ideazione di prodotti e servizi innovativi, mettendo al centro i bisogni degli utenti, le tecnologie digitali e le esigenze di business.

Il laboratorio includerà attività applicate e di gruppo con l’obiettivo di realizzare business model e presentazioni di idee d’impresa. Un programma sperimentale progettato per fornire strumenti pratici e diffondere metodologie atte a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese nel settore della cultura e della creatività.

Creative Lab Canzone d’Autore

A cura di Giovanni Block

Il laboratorio sulla Canzone d’Autore guidato da Giovanni Block, tra i cantautori più interessanti della scena musicale italiana, è un percorso dove sperimentare e affinare il talento, centrato sul potenziamento della consapevolezza artistica e delle potenzialità tecniche ed espressive.

Un programma intensivo di dieci lezioni progettato per fornire strumenti pratici e competenze di base nella ideazione, scrittura e registrazione di canzoni originali, con un’attenzione particolare alla individuazione della propria identità autoriale, oltre allo sviluppo di competenze organizzative, legali e artistiche nell’approccio alla professione di cantautore.

Creative Lab Cinema e Linguaggi Audiovisivi

A cura di Audiovisual Napoli Hub

Creative include anche il progetto già attivo Audiovisual Napoli Hub, promosso da Altra Napoli EF e Apogeo ETS in collaborazione con Università degli Studi Napoli Federico II.

Cinema e Linguaggi Audiovisivi è un percorso di formazione professionale, completamente gratuito, nel settore della produzione audiovisiva e cinematografica e si rivolge a giovani NEET a rischio di marginalità sociale ed economica e a studenti della Federico II.

Audiovisual Napoli Hub risponde alla crescente domanda di professionisti nel settore audiovisivo in Campania formando figure professionali come operatori di ripresa, montatori video, videomaker, fonici di presa diretta e sound designer.

Le attività di formazione sono completamente gratuite e saranno attive a partire da dicembre 2024 a Vigliena presso le Officine San Carlo, polo formativo e produttivo del Teatro di San Carlo, una struttura nata da un progetto di rigenerazione urbana e sociale e presso Audiovisual Napoli Hub, ospitato dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Le modalità di partecipazione al bando, che resterà aperto fino al 3 dicembre 2024, sono disponibili all’indirizzo www.teatrosancarlo.it nella sezione news https://www.teatrosancarlo.it/news/creative-2024/ pubblicata in homepage e nella sezione educational https://www.teatrosancarlo.it/educational/creative-2024/.

Masterclass

L’offerta didattica si arricchisce di masterclass di alto livello formativo e lezioni speciali sui linguaggi della creatività aperte al pubblico, con artisti, scrittori, professionisti della comunicazione e imprenditori dell’industria culturale.

Tra gli altri: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Maurizio De Giovanni, Claudio Poggi, Renato Marengo, Maurizio Capone, Franz Cerami, Alex Giordano ed altre personalità di fama nazionale.

In intesa con il CTE – Casa delle Tecnologie Emergenti, Creative promuove un MetaLab – Futuri Possibili, un evento in cui personalità provenienti da diversi ambiti, a cavallo tra pratica accademica, critica e creatività, dialogano in merito alla loro visione del futuro dell’industria culturale per modellare nuove forme di comunicazione e di produzione di conoscenza.

In intesa con l’Audiovisual Napoli Hub, l’offerta formativa include masterclass tenute da docenti selezionati tra i migliori professionisti dell’industria Media & Entertainment in Italia, come Prime Video, SKY, Netflix, Cinecittà, Accademia Teatro alla Scala, Confindustria Radio Televisioni.

In intesa con l’Accademia di Belle Arti di Napoli, Creative integra l’offerta formativa attraverso seminari a cura dei docenti del Dottorato di Interesse Nazionale ‘Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technologies, Music and Cultural Heritage’.

Partnership

La rete dei partner di supporto al progetto ‘Creative’ include istituzioni, imprese e realtà di eccellenza del mondo accademico, tra cui ABANA – Accademia di Belle Arti di Napoli, Audiovisual Napoli Hub, CTE – Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli, Club Tenco, Confindustria Radio Televisioni, Film Commission Regione Campania, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, L’Altra Napoli EF, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, SPICI.

Oltre alla formazione, Creative propone, in collaborazione con i partners, opportunità professionali e occasioni di scambio e networking tra imprese e creativi, a partire dalla performance finale aperta al pubblico presso le Officine San Carlo.

SPICI prevede la realizzazione di un Pitch Startup Day con proposte e soluzioni innovative per l’industria culturale e creativa, sviluppate nell’ambito del laboratorio.

Per il settore musicale sono previste audizioni sia con il direttivo del Club Tenco che con le principali case discografiche italiane, in collaborazione con FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana.

A tal proposito, Enzo Mazza, CEO FIMI, ha dichiarat:

Il patrimonio artistico e culturale di una realtà storica e variegata come quella napoletana è tornato al centro dell’attenzione nazionale, anche grazie a tanti nuovi talenti musicali emersi in questi anni.

Creative Open Stage

‘Creative’ è anche un Festival, una invasione pacifica di arte e cultura per rendere la creatività protagonista della Città Metropolitana di Napoli.

I Sindaci dei comuni della Città Metropolitana di Napoli saranno invitati a diffondere i bandi dei laboratori creativi e a ospitare nelle iniziative previste nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025, un Creative Open Stage per mettere in luce le produzioni artistiche realizzate dai giovani creativi nell’ambito del progetto.

L’obiettivo è di favorire una programmazione integrata per offrire visibilità ai giovani talenti e incrementare l’attrattiva dell’intero territorio metropolitano, con eventi lungo l’arco dell’anno.