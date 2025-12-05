Al via ‘Cerveteri in Danza 2025’

Otto eventi di danza contemporanea tra Ladispoli, Roma e Cerveteri a cura di Mandala Dance Company
Riceviamo e pubblichiamo.
Otto appuntamenti tra Ladispoli, Roma e Cerveteri segnano il ritorno di ‘Cerveteri in Danza 2025’, che per la quinta edizione propone una programmazione capace di connettere territori, comunità e differenti linguaggi della danza contemporanea.
Il festival, ideato e diretto da Paola Sorressa, si apre venerdì 5 dicembre 2025 con l’evento di apertura ‘Aspettando Cerveteri in Danza’: presso lo Spazio Agorà di Ladispoli, Irene Kalbusch presenterà in prima nazionale ‘Niemandsland’ della compagnia Irene K.
Il giorno successivo, venerdì 6 dicembre 2025, doppio appuntamento: Irene Kalbusch porterà ‘Niemandsland’ presso lo Spazio Rossellini di Roma gestito da ATCL, Circuito Multidisciplinare sostenuto dal MIC e dalla Regione Lazio, mentre nella stessa location andrà in scena una serata speciale dedicata a Mandala Dance Company con un programma articolato con tre creazioni che indagano, ciascuna a suo modo, il rapporto tra corpo, spazio e memoria.
Si inizia con ‘Arca-Archè’ di Debora Renzi, vincitrice della call NVED 2025 dedicata a coreografi over 30, spettacolo nato da una riflessione sul corpo come contenitore di memoria e materia fluida.
A seguire ‘IntercettAzioni’ di Paola Sorressa che propone un percorso di danza contemporanea, improvvisazione e composizione istantanea nello spazio urbano, inteso come organismo vivo da ascoltare, attraversare e attivare.
La serata si conclude con ‘Last Chance’, una performance che nell’affrontare il concetto di “ultima possibilità” riflette un contesto globale di incertezze e sfide ma allo stesso tempo, esplorando il tema della resilienza, invita a una riflessione positiva sulla forza e la bellezza che possono emergere anche nelle circostanze più difficili.
‘Cerveteri in Danza 2025’ prende il via lunedì 8 dicembre con una programmazione intensa distribuita tra il centro storico di Cerveteri e lo Spazio Agorà di Ladispoli.
Nel suggestivo centro storico di Cerveteri alle ore 12:00 si alterneranno due performance: la compagnia GDO_Gruppo Danza Oggi porterà in scena un estratto di ‘Puccini Forever’ con le coreografie di Maria Olga Palliani, Nicola Migliorati, Beatrice Ieni e Riccardo Berretta mentre Estemporada concluderà la programmazione cerveterana con ‘CYBER-CALL 2.0’ di Cristian Pagliaro.
Dalle ore 18:00 lo Spazio Agorà di Ladispoli ospiterà tre spettacoli: la compagnia Mandala Dance Company presenta un doppio programma con un estratto di ‘Riti di Passaggio’ di Paola Sorressa e Arca Archè di Debora Renzi; Arearea porterà ‘Estremo remoto’ di Marta Bevilacqua e Stefano Mazzotta; infine ASMED chiuderà la rassegna con ‘UCSO – Una carezza sugli occhi’ di Salvatore Sciancalepore.
La giornata dedicata alla memoria di Lucien Bruchon, co-drammaturgo di Mandala Dance Company, venuto a mancare prematuramente nel 2022, si chiude il festival alle ore 19:00 il con il Concerto Meditativo di Dionisia Cudalb.
Anche per questa edizione, Cerveteri In Danza, conferma la sua vocazione a valorizzare la danza contemporanea attraverso una programmazione diffusa sul territorio, capace di portare l’arte coreutica in spazi diversi, creando un dialogo unico con le comunità di Ladispoli, Roma e Cerveteri.
Ingresso a pagamento posto unico 5€.
Biglietteria in loco e online Vivaticket.
Per info e prenotazioni è possibile scrivere: cerveterindanza@gmail.com.
Maggiori informazioni su: www.mandaladancecompany.com