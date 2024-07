Al via ‘Caivano stArt – Talent Scout’, progetto di Lello Arena

Riceviamo e pubblichiamo.

La Città di Caivano (NA) riparte dal teatro e dai giovani talenti con ‘Caivano stArt – Talent Scout’, un’iniziativa straordinaria con la direzione artistica di Lello Arena.

Questa rassegna estiva, dedicata alla scoperta e valorizzazione dei talenti artistici locali, rappresenta una risposta concreta alle molteplici sfide che la comunità affronta quotidianamente.

Il programma è infatti inserito ne ‘La Primavera di Caivano‘, programma di iniziative promosso da Regione Campania – Assessorato alle Politiche Giovanili, con la collaborazione del Comune di Caivano e attuato da Scabec – Società Campana Beni Culturali che punta a coinvolgere i giovani e le famiglie del territorio in una serie di attività di inclusione e promozione del benessere collettivo tramite un programma di eventi artistici gratuiti.

‘Caivano stArt’ è un progetto pensato per offrire opportunità di crescita e sviluppo ai giovani del territorio, mettendo in luce il capitale umano e culturale di Caivano e dei comuni limitrofi.

Terminate le selezioni delle aspiranti e degli aspiranti artisti adesso è il momento di andare in scena con due spettacoli che mischiano teatro, danza, musica e arte di strada che anticiperanno gli show di Paolo Caiazzo e Nino Frassica

In questi giorni terminano i workshop intensivi per la ‘costruzione’ di due spettacoli che si svolgeranno il 19 luglio e il 20 luglio presso l’Area Mercato della città di Caivano.

Sotto l’attenta guida e direzione di Lello Arena, coadiuvato dai collaboratori di fama nazionale, i giovani talenti avranno modo di esprimersi professionalmente con l’opportunità di dimostrare la propria arte davanti ad un pubblico cospicuo.

L’obiettivo principale del progetto è restituire vitalità allo spettacolo dal vivo, offrendo ai giovani talenti del territorio l’opportunità di condividere il palco con artisti di fama, arricchendo così il loro bagaglio formativo e il curriculum artistico.

Questa iniziativa intende creare un dialogo culturale e musicale, che coinvolga soprattutto i giovani, promuovendo eventi nelle scuole e nella comunità.

Venerdì 19 luglio

artisti emergenti, accompagnati da Lello Arena e Paolo Caiazzo che porterà in scena ‘Terroni si nasce ed io lo nacqui… modestamente’.

È chiara ed evidente la citazione omaggio al principe della risata ed alla sua battuta cinematografica ‘Signore si nasce, ed io lo nacqui… modestamente’ Il termine ‘Terrone’ inserito nel titolo è una dichiarazione d’amore per le mie origini, ed io, come contadino della mia ‘Terra’, intendo coltivarla! Con leggerezza ed il supporto di musicisti in scena racconto la mia Meridionalità.

Monologhi, poesie e canzoni per uno spettacolo di incalzante divertimento e riflessioni sulla Terronia, sui suoi pregi ed i suoi difetti. Ma non solo Sud! Anche attualità, politica nazionale ed internazionale per commentare comicamente la vita di tutti i giorni, vizi e manie dei nostri tempi ma sempre con la filosofia che la mia terra ci ha regalato.

Non può mancare in scena il mio alter ego televisivo Tonino Cardamone ed il suo motto: ‘a capa mia nun è bona’. A lui è affidata la parentesi della follia dei saggi con la saggezza della sua follia. Più che uno spettacolo è una ‘Mission’ sempre più ‘Impossible’ ai giorni d’oggi: divertire e divertirsi.

Ma bisogna tentare, anche su tematiche serie e drammatiche, senza prendersi tanto sul serio, perché sono sempre più convinto che affrontare un problema disposto a riderci su, è probabile che tu possa vincere, se ti abbatti e ti disperi… hai già perso.

Paolo Caiazzo