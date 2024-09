Al via ‘BustoFolk 2024’

La XXIII edizione del Festival Interceltico città di Busto Arsizio (VA) è in programma dal 12 al 15 settembre

Al Museo del Tessile di Busto Arsizio (VA), dal 12 al 15 settembre 2024, si svolgerà la XXIII edizione di ‘BustoFolk 2024’, organizzato dall’Accademia danze Irlandesi Gens d’Ys, 35 sedi in Italia.

Un evento divenuto una tradizione, con un programma di quattro giorni che unisce musica, danza e cultura, animerà, non solo il suggestivo Museo del Tessile, ma l’intera la città di Busto Arsizio (VA).

Tanti suoni, tanti ritmi! Con un ampio ventaglio di generi musicali, il Festival propone: quindici concerti live, spettacoli di danza Gens d’Ys e il ritorno di Busto Tattoo con la partecipazione di otto Bande marcianti, provenienti da diverse nazioni europee.

Nella giornata di domenica le Bande, accompagnate dai ballerini Gens d’Ys ed altri artisti, sfileranno per le vie della città, con partenza dal Tribunale e chiuderanno l’esibizione sul palco di Bustofolk suonando tutte insieme 2 brani. Oltre 100 artisti contemporaneamente sul palco! Sarà un momento di grande emozione e spettacolo.

Il quadrato del Museo del Tessile si prepara ad accogliere gruppi di fama internazionale e giovani talenti. C’è attesa per Il grande ritorno, dopo il successo dello scorso anno, dei Wellermen divenuti celebri e virali sui social con ‘the wellermen’ e per l’esibizione degli irlandesi ‘the Kilkennys’. Conosciuti in tutto il mondo, sono pronti a far ballare il pubblico, ma soprattutto cantare le più belle ballate dell’isola di smeraldo.

In cartellone, da non perdere, un sabato sera tutto folk rock con selezionate band italiane molto apprezzate dagli appassionati di questo genere musicale.

Accompagneranno questa edizione gli eventi diffusi fuori dal Museo del Tessile che coinvolgeranno, nella serata di sabato, i quartieri cittadini di Beata Giuliana e Sacconago con 2 concerti bandistici. Alle bande straniere saranno affiancate le Bande bustocche: il Corpo Musicale Pro Busto e il Coro degli alpini Voci del Rosa.

Una grande opportunità musicale per la Città e una crescita culturale che nascerà dallo scambio musicale con realtà estere.

Per le novità 2024 da segnalare Folk Open Mic: una grande opportunità a partecipazione libera rivolta a chi sa cantare, suonare da solo o con la propria band e abbia il desiderio di esibirsi. Avrà a disposizione un palco prestigioso, un pubblico competente e un service audio/luci professionale. La prenotazione è obbligatoria.

Non mancheranno workshop e le consolidate session di musica irlandese. Una decina di stage di arpa e danze irlandesi e scozzesi, tutte da provare, senza tralasciare le attività dedicate ai piccoli visitatori, primo fra tutti l’appuntamento con il mini rugby.

Con il tema ‘Tuoni e Fulmini – Thunder and Lightning’ sarà presentata la nona edizione del Concorso Pagine Folk, iniziativa di successo, che da spazio a tutti gli appassionati di scrittura. Quest’anno le realtà legate al mondo letterario della città di Busto Arsizio, partner ufficiali del concorso, premieranno i vincitori!

Con il medesimo tema da sviluppare, al via anche l’ottava Edizione del Celtic Contest Bodypainting, l’antica tecnica pittorica di decorare il corpo umano, dai mille significati. Il pubblico avrà la possibilità di assistere a tutte le fasi di lavoro degli artisti.

Nel prato esterno alle mura del Museo, non mancheranno i campi storici, che prevedono la presenza di tre Clan importanti. Sarà realizzato un villaggio celtico con tutte le sue attività, per far vivere uno spaccato di vita del passato. Adulti e bambini avranno modo di avvicinarsi alle tradizioni celtiche, con un calendario fitto di laboratori e novità.

A grande richiesta tornano i giochi di ruolo, con un’area dedicata, che permetteranno di viaggiare tra i miti e le leggende di un immaginario fantastico che affonda le radici nelle selvagge terre del nord.

Molti degli eventi sono ad accesso libero, a cominciare dall’inaugurazione, giovedì 12 settembre: dalle 21:30 porte aperte e tutti in pista con il gruppo Duilleoga, Piemonte, una grande festa a ballo, un momento magico per cantare e ballare insieme.

Farà da cornice all’evento un mercatino artigianale di oggetti unici realizzati a mano e specialità gastronomiche, accompagnate da birre artigianali o bevande originali come l’idromele. Tanti i prodotti, tutti da scoprire.

In collaborazione e con il Patrocinio di:

Regione Lombardia

Città di Busto Arsizio

Fondazione Comunitaria del Varesotto

Camera di Commercio Varese – Futuro Impresa Territorio

Culture Ireland

Turismo Irlandese

Biglietti 10/15 euro – giovedì ingresso gratuito

Dettaglio:

I biglietti giornalieri sono acquistabili direttamente sul luogo dell’evento durante i giorni del Festival.

Gli abbonamenti per più giorni, scontati, sono acquistabili solo online, fino ad esaurimento disponibilità https://www.bustofolk.it/

Giovedì ingresso gratuito per la serata danzante

Venerdì ingresso area concerti 10 euro

Sabato area concerti 15 euro

Domenica area concerti 10 euro

Gratuito per bambini fino a 12 anni e persone con invalidità 100%.

I cani sono ammessi al guinzaglio, con museruola in caso di razze individuate per legge come pericolose

Info e programma completo:

https://www.bustofolk.it/ – info@bustofolk.it

Tel +39 335 7155360

Tutti gli eventi si terranno anche in caso di maltempo.

