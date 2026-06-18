Al via BLUE, progetto di citizen science

Il progetto coinvolge la pesca sportiva nella raccolta di dati scientifici per migliorare la conoscenza e la conservazione degli elasmobranchi mediterranei

Riceviamo e pubblichiamo.

Prende il via BLUE (Big-game Learning and Understanding of Elasmobranchs), un progetto di scienza partecipata dedicato a comprendere meglio squali e razze del Mediterraneo.

Un nome che richiama il mare e la volontà di costruire un ponte tra il mondo della ricerca e quello della pesca sportiva, trasformando le osservazioni raccolte in mare in informazioni utili alla scienza e alla conservazione.

L’iniziativa è coordinata dalla Genoa Marine Centre – Stazione Zoologica Anton Dohrn, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ingegneria del Mare e Triton ETS.

Gli elasmobranchi – squali e razze – svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi marini, ma oltre la metà delle specie presenti nel Mediterraneo è oggi considerata minacciata secondo la Lista Rossa IUCN.

Nonostante la loro importanza ecologica, molte informazioni sulla distribuzione, l’abbondanza e l’ecologia di queste specie rimangono ancora incomplete.

Massimiliano Bottaro, ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn e coordinatore del progetto, spiega:

Per molte specie pelagiche, come la verdesca, lo squalo mako, il volpe o il trigone viola, esistono ancora importanti lacune conoscitive. I pescatori d’altura frequentano aree e periodi che spesso sfuggono ai monitoraggi scientifici tradizionali. BLUE nasce proprio per trasformare queste osservazioni in dati utili alla ricerca e alla corretta gestione.

I partecipanti potranno segnalare le proprie catture registrando specie, taglia, sesso, coordinate geografiche, profondità e condizioni dell’animale al momento del rilascio.

Le informazioni saranno validate dai ricercatori e confluiranno in una banca dati, che costituirà il primo nucleo di un registro dedicato agli elasmobranchi osservati nell’ambito della pesca sportiva.

Davide Di Blasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche – INM, osserva:

Chi frequenta il mare con continuità sviluppa una conoscenza diretta dell’ambiente e delle specie che lo abitano. Il valore di BLUE sta nella capacità di integrare queste osservazioni con il metodo scientifico.

Le segnalazioni potranno essere inviate tramite WhatsApp al numero 331-7004417 e Instagram @elasmoblue, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Parallelamente, il progetto promuoverà buone pratiche di rilascio e una maggiore consapevolezza sul ruolo ecologico di squali e razze, contribuendo a rafforzare il dialogo tra il mondo della ricerca e i cittadini.

Elisa La Mendola, di Triton ETS, sottolinea:

Vogliamo costruire una comunità di persone che non si limiti a osservare il mare, ma contribuisca concretamente a conoscerlo e proteggerlo. La partecipazione attiva dei cittadini può diventare uno strumento importante per la ricerca, la conservazione e la diffusione di una maggiore cultura del mare.

BLUE nasce con l’obiettivo di costruire una rete di osservatori distribuita lungo i principali settori della pesca sportiva d’altura italiana, dal Mar Ligure allo Stretto di Sicilia.

Attraverso il contributo diretto dei pescatori sportivi, il progetto raccoglierà dati utili a migliorare la conoscenza degli elasmobranchi mediterranei e a supportarne la conservazione.

Il primo test flight di BLUE è previsto per il 21 giugno. Questa fase sperimentale permetterà di verificare sul campo protocolli, strumenti e modalità di coinvolgimento della rete di osservatori volontari che contribuirà alla raccolta dei dati nel corso del progetto.

L’attività sarà realizzata nell’ambito della 7ª edizione del ‘Big Game Tuna – Città di Agrigento’, organizzata dall’A.S.D. Nautic di San Leone (AG).

Marco Imparato, Presidente di FIPSAS Liguria, conclude:

Molti pescatori praticano già il rilascio volontario di squali e altre specie di interesse conservazionistico. Sosteniamo il progetto perché favorisce la collaborazione tra pescatori e ricercatori e contribuisce ad accrescere la conoscenza e la tutela della biodiversità marina.

Per partecipare attivamente al progetto e contribuire alla raccolta dei dati, i pescatori potranno inviare segnalazioni e osservazioni direttamente al team di BLUE tramite WhatsApp al numero o attraverso il profilo Instagram @elasmoblue.

L’utilizzo di questi strumenti di messaggistica e social media come canali di raccolta rappresenta un approccio innovativo che consente di rendere semplice, immediata e capillare la partecipazione dei cittadini alla ricerca scientifica.

Gli stessi canali saranno inoltre utilizzati per fornire informazioni, chiarimenti sui protocolli di raccolta dati e aggiornamenti sulle attività del progetto