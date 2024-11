Al via ‘ARTI & Giovanisì in tour. In viaggio per il tuo domani’

Il tour in camper per raccontare opportunità e servizi per impiego

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È partito sabato scorso da Lucca il tour di ARTI e Giovanisì, che attraverserà in 65 tappe tutta la Toscana per incontrare studentesse, studenti e persone in cerca di lavoro.

Si chiama ‘Arti & Giovanisì in tour. In viaggio per il tuo domani’. Sarà un tour che fino a ottobre 2025 faranno insieme a bordo di un camper insieme l’Agenzia regionale toscana per l’impiego e il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

Il Presidente Giani spiega:

Quest’anno racconteremo sia le opportunità del progetto regionale per l’autonomia dei giovani, sia i servizi che offre la nostra rete regionale dei Centri per l’impiego, ormai sempre più diffuso ed efficiente. Giovanisì ci aiuta a rendere concreto il nostro obiettivo di portare le istituzioni fuori dalle proprie mura, facendo conoscere ciò che la Regione fa, e il successo negli scorsi anni del tour testimonia che il viaggio del camper è un’ccasione utilissima e preziosa per diffondere informazioni sulle politiche regionali.

Il camper non farà sosta solo nelle scuole ma anche presso altri eventi dedicati ai più giovani. Dopo la prima al Real Collegio lucchese in occasione di ‘Orientando’, la tre giorni dedicata a studenti e famiglie alle prese con la scelta del percorso di studio o di formazione professionale, seguiranno gli appuntamenti del 2 dicembre a Livorno, presso il Polo Tecnologico Professionale ‘ITG Buontalenti ITN Cappellini IPSIA Orlando’, il 9 dicembre a Pistoia al Liceo Artistico Petrocchi, l’11 dicembre a San Miniato al Liceo Scientifico G. Marconi, il 17 gennaio al Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo e il 20 febbraio a Pisa all’IPSAR G. Matteotti.

Gli incontri negli Istituti scolastici sono riservati agli studenti e alle studentesse della scuola ospitante.

L’Assessore a istruzione, formazione, lavoro, Università e ricerca Alessandra Nardini, osserva:

Con questo tour vogliamo far conoscere, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, le tante opportunità offerte dai nostri Centri per l’Impiego che in questi anni abbiamo potenziato e che abbiamo reso più capillarmente presenti sui territori anche grazie all’apertura di molti sportelli decentrati. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare i punti di accesso ai percorsi di formazione e alle politiche attive del lavoro per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, oltre all’aggiornamento delle competenze e a percorsi di riqualificazione. Vogliamo contribuire a far crescere l’occupazione giovanile e femminile, a superare lo skill mismatch, il disallineamento tra domanda e offerta di competenze, e a far sì che l’occupazione in Toscana sia buona occupazione: stabile, sicura, giustamente retribuita.

Ogni tappa di ‘Arti & Giovanisì in tour. In viaggio per il tuo domani’ è strutturata in slot della durata di circa 20 minuti in cui il team di formatori a bordo del camper illustra con modalità dinamiche e interattive le informazioni utili per orientarsi nel mondo del lavoro e della formazione.

Il format prevede, inoltre, uno scambio di idee con studentesse e studenti o con le persone presenti per favorire il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini.

Info:

https://arti.toscana.it/-/arti-giovanisi-in-tour-per-il-tuo-domani

https://giovanisi.it/arti-e-giovanisi-in-tour-riparte-il-viaggio-del-camper/