Al via anche per il 2024 il Campo estivo di Confcooperative Campania

Riceviamo e pubblichiamo.

Si terrà dal 6 all’8 settembre 2024 il campo estivo di Confcooperative Campania ‘Per amore del mio Popolo e della mia Terra’, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni e agli animatori di comunità del progetto Policoro.

Al centro del campo residenziale ed itinerante la conoscenza di molte esperienze cooperative che nel casertano gestiscono beni confiscati, si occupano di inserimento lavorativo di persone fragili e portano avanti azioni educative sulla legalità.

Il gruppo alloggerà presso la cooperativa sociale Al di là dei sogni di Sessa Aurunca (CE), famosa per la sua attività di agricoltura sociale e di presidio green.

Da qui ci si sposterà alla scoperta di tante altre realtà limitrofe come il centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura ‘Rosario Livatino’, gestito dalla cooperativa sociale Maeditactio, la cioccolateria sociale ‘Dulcis in Fundo’ gestita dalla cooperativa sociale Davar, la cantina Vitematta gestita dalla cooperativa sociale Eureka, il ristorante Nuova Cucina Organizzata gestito dalla cooperativa sociale Agropoli e ‘Casa don Diana’.

Il campo prevede anche momenti formativi sull’impresa cooperativa e sui valori della cooperazione.

Durante tre intense giornate di attività formative, i partecipanti saranno guidati verso la conoscenza diretta di realtà che impattano positivamente su territori come Sessa Aurunca, Casal di Principe e zone attigue, attraverso l’occupazione e l’integrazione sociale.

La cittadinanza attiva, l’autoimprenditorialità, il legame con il territorio, la relazione con la comunità di riferimento sono i temi portanti del campo che diventa ogni anno occasione di formazione e di incontro.