Al via al Teatro Lo Spazio il progetto ‘Dall’aula… al teatro!’

Dal 7 gennaio una serie di incontri di formazione destinati ai giovani studenti di Roma con performance finale a marzo 2025

Riceviamo e pubblichiamo.

Prende il via al Teatro Lo Spazio di Roma, nel cuore del quartiere San Giovanni, il progetto ‘Dall’aula… al teatro’, che prevede un workshop formativo destinato a 100 giovani studenti della Capitale, provenienti dal triennio del Liceo Linguistico e dagli Indirizzi Economico e Tecnologico, i quali, attraverso una esperienza realizzata in full immersion, avranno modo di scoprire e perfezionare il proprio talento e immergersi nel mondo teatrale.

Un’esperienza che gli permetterà di passare dai banchi di scuola al palcoscenico, dalle aule al teatro. Le sessioni orientate alla formazione, sperimentazione e alla creatività, prevedono l’acquisizione di nuove tecniche e linguaggi nella mise en scène di un’opera inedita finale che raccoglie la messa in atto delle opere composte e allestite dai giovani allievi.

Le opere comprendono più atti, le cui scritture, costumi e scenografie sono ideate e realizzate dai ragazzi coinvolti nelle diverse fasi del progetto. L’esperienza nel contesto del teatro diventa un momento di scoperta e di incontro tra i ragazzi.

Il progetto prevede un percorso didattico caratterizzato da incontri formativi e pratici grazie alla partecipazione attiva, la collaborazione tra i partecipanti e il confronto diretto tra docenti, tutor e allievi. In questo modo le attività diventano veicolo e ‘strumento per accogliere le differenze’.

‘Dall’aula… al Teatro!’ è il luogo di integrazione per tutti i partecipanti, si sperimentano nuovi linguaggi in un contesto collettivo e dinamico dove non esistono ‘barriere’ e la disabilità diventa una risorsa.

Il concept, inedito, vede la scrittura teatrale dei giovani artisti coinvolti guidati in piccoli gruppi da docenti esperti come Manuel Paruccini, Kamila Bigos, Sara Fausti e Ilaria Ragni, che li condurranno verso la creazione e nella mise en place delle proprie creazioni artistiche con la messa in scena di uno spettacolo a marzo 2025.

Il progetto permetterà ai ragazzi di avvicinarsi all’arte teatrale, dando loro l’opportunità di confrontarsi con gli stessi attori e registi che frequentano il teatro Lo Spazio. Impareranno a lavorare in gruppi, a gestire piccoli progetti, a potenziare la capacità di problem solving, analizzare e scoprire le dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa.

In tale occasione verrà aperta sul Web site www.teatrolospazio.it una sezione intitolata ‘Lo Spazio Laboratoriale’ dedicata interamente agli studenti, all’interno della quale verranno pubblicati i loro lavori.

L’intero progetto verrà svolto in presenza, presso il Teatro Lo Spazio di via Locri, 42 e impegnerà i ragazzi per 4 ore al giorno. Si imparerà il teatro attraverso il teatro.

‘Dall’aula… al teatro!’

Mobilità Sostenibile: Metro A e C fermata San Giovanni

BUS: 85 – 51- 87

Teatro Lo Spazio

Via Locri, 43

Roma

Informazioni e prenotazioni

339-7759351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it