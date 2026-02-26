Al via a Teramo il circuito di Coppa Italia Boulder U15 – U17

Giovani promesse dei blocchi crescono

La Federazione Arrampicata Sportiva italiana da sempre si impegna a garantire il regolare svolgimento del circuito agonistico dedicato ai giovani, le nuove promesse tra cui emergeranno i campioni del domani.

Dopo la partenza della Coppa Italia Senior, di cui sono state disputate due tappe, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo esordirà anche la Coppa Italia Giovanile, dedicata ai giovani talenti dell’arrampicata sportiva italiana appartenenti alle categorie Under 15 e Under 17.

La prima prova inaugurale si disputerà a Teramo, presso la palestra Mondi Verticali, che vanta un’esperienza ventennale nel mondo dell’arrampicata sportiva. Convergeranno nella città abruzzese 103 atleti, di cui 50 della categoria U15 e 53 dell’U17.

La Coppa Italia Boulder rappresenta il circuito dedicato alla specialità più esplosiva e spettacolare dell’arrampicata sportiva, dove gli atleti si cimentano in vari percorsi su una parete attrezzata di massimo 4 metri e arrampicano senza imbragature, ma con un materasso di sicurezza al suolo, cercando i movimenti e i passaggi migliori per raggiungere la zona a metà percorso e il top al vertice del blocco.

È una specialità che prevede un grande impegno fisico, a base di equilibrio, dinamica, resistenza, ma anche mentale, a base di concentrazione e capacità di problem solving.

Si tratta di un appuntamento cruciale per i giovanissimi, che possono finalmente testare la loro preparazione atletica e tecnica e che hanno l’occasione di mettersi in evidenza anche in ottica di un possibile e ambitissimo ingresso nella Nazionale Giovanile.

La partecipazione è riservata agli atleti che hanno ottenuto la qualificazione nelle competizioni regionali, a garanzia di un livello tecnico notevole atteso in gara.

Saranno presenti e pronti a confermare il loro talento anche alcuni atleti che hanno già avuto l’orgoglio di vestire la maglia azzurra e che vantano importanti titoli a livello nazionale, fra cui Carolina Gradaschi, King Rock Climbing, vice Campionessa Italiana U17, oro in Coppa Italia e oro in Coppa Europa, Leonardo Donola, Opera verticale, Campione Italiano U17 Boulder e Lead, Hervé Melada, Mad Climbers, e Chiara Franceschi,Arco Climbing, Campioni Italiani U15 Boulder e Lead e detentori della Coppa Italia Boulder e Lead.

Programma di gara

Sabato 28 febbraio si svolgeranno le qualifiche: alle ore 10:00 competerà la categoria U17, maschile e femminile in contemporanea, e alle ore 16:30 la categoria U15.

Domenica 1° marzo si disputeranno le finali: alle ore 10:00 quelle della categoria U15 e alle ore 13:00 quelle della categoria U17.

Alle ore 15:00 avrà inizio un raduno di 4 ore destinato ai 16 finalisti, 8 per genere, della categoria Under 15. Tale raduno permetterà un lavoro approfondito teorico e pratico, con una prima sezione dedicata al confronto e all’analisi della gara, e una seconda al lavoro tecnico e coordinativo sui blocchi.

Questo intenso appuntamento è finalizzato a migliorare le prestazioni di ciascun atleta, ponendo l’attenzione su numerosi dettagli tattico-tecnici, ma anche sul lavoro mentale che deve accompagnarli costantemente.

I 16 giovani climber muoveranno quindi i primi passi all’interno di un team nazionale, ricevendo preziose indicazioni per il lavoro da approfondire poi nelle proprie società di appartenenza, indispensabile per farsi trovare pronti in futuro anche per gli appuntamenti internazionali.

Sarà possibile assistere alle varie fasi di gara – qualifiche e finali – gratuitamente, permettendo così agli appassionati di godere delle evoluzioni dei campioni del futuro, ma regalando anche ai curiosi la possibilità di scoprire l’arrampicata sportiva ammirandola dal vivo nel pieno di una coinvolgente competizione nazionale.

Dopo la prova abruzzese la Coppa Italia Boulder Giovanile farà tappa il 28 – 29 marzo a Piamborno (BS), presso la palestra Manopiede. In questo secondo e conclusivo appuntamento verranno assegnati i titoli di circuito.