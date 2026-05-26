Al via a Roma il 112° Congresso Nazionale SIOeChCF

Il Congresso, intitolato ‘La scienza e le opinioni’, si terrà all’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’, Roma dal 27 al 30 maggio 2026

Riceviamo e pubblichiamo.

Roma, 26 maggio 2026. Apre domani, mercoledì 27 maggio, il 112° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, SIOeChCF, quattro giorni di lavori scientifici all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma.

La cerimonia inaugurale, in programma dalle ore 17:00 in Sala Sinopoli, sarà preceduta dai Saluti Istituzionali e si aprirà con la conferenza ‘Dallo Sluder al Robot: la mente, il cuore, le mani di chi ci ha preceduto’, a cura del professor Enrico de Campora.

Dopo il Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri, la cerimonia proseguirà con Dialoghi sul futuro che ci aspetta, un confronto tra due voci tra le più autorevoli del dibattito culturale italiano: Corrado Augias e Padre Paolo Benanti, in dialogo sul rapporto tra etica, tecnologia e intelligenza artificiale.

Una riflessione che trascende la specialità medica e ci mette di fronte a una delle domande più urgenti del nostro tempo: cosa succede quando affidiamo alle macchine non solo i compiti, ma le domande, con il rischio di trasformare l’intelligenza artificiale in un oracolo a cui delegare scelte che appartengono alla coscienza umana.

Un rischio che in medicina assume una dimensione concreta: un algoritmo può orientare diagnosi e terapie, ma non può sostituire il giudizio clinico né farsi carico del peso etico che ogni decisione porta con sé.

La scienza e le opinioni

Presieduto dal professor Marco Radici, past-president SIOeChCF e Direttore UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Isola Tiberina a Roma, il Congresso proseguirà fino al 30 maggio con quattro giornate di lavoro, per fare il punto su diagnosi, terapie e innovazioni tecnologiche in uno dei distretti anatomici più complessi del corpo umano – dall’orecchio alla laringe, dal naso ai tumori della testa e del collo.

L’edizione di quest’anno, intitolata La scienza e le opinioni, vuole sottolineare il valore del confronto e dell’ascolto come motore del progresso scientifico, che si arricchisce della sintesi tra evidenze consolidate, innovazioni tecnologiche e la pluralità dei contributi clinici che arrivano da esperienze diverse.

Un’occasione non solo di aggiornamento scientifico, ma di dialogo autentico tra specialisti, scuole di pensiero e generazioni diverse della medicina otorinolaringoiatrica italiana.

Il professor Marco Radici spiega:

Il 112° Congresso Nazionale SIOeChCF vuole tracciare un’ideale linea rossa che attraversa i secoli, unendo la millenaria tradizione della cura alla medicina del futuro. L’Isola Tiberina – non a caso chiamata Isola della Salute, sede del più antico luogo di cura della città – e la sede scelta per questo appuntamento, l’Auditorium Parco della Musica, nel cuore della Roma contemporanea, ne sono il simbolo concreto: due luoghi che insieme raccontano duemila anni di storia, dalla cosiddetta medicina dei templi alla scienza come metodo e innovazione. Il titolo scelto per questa edizione, ‘La scienza e le opinioni’, nasce proprio da qui: dalla consapevolezza che il progresso scientifico non può esistere senza il confronto umano. Solo attraverso l’ascolto di scuole di pensiero diverse e l’integrazione delle nuove tecnologie con il valore insostituibile del dialogo tra saperi e generazioni diverse possiamo continuare a far evolvere l’otorinolaringoiatria italiana, mantenendo sempre l’uomo al centro del nostro agire medico.

Le aree tematiche del Congresso

Il programma scientifico è articolato su undici aree tematiche, che attraversano l’intera gamma della medicina otorinolaringoiatrica.

Il congresso dedicherà ampio spazio alle avanguardie tecnologiche in medicina e chirurgia ORL, dalla chirurgia otologica agli strumenti diagnostici più avanzati, tra cui la diagnostica istopatologica e citopatologica del distretto testa-collo.

Una sessione tematica sarà dedicata in particolare al dialogo tra intelligenza artificiale e intelligenza collettiva nel decision making in otorinolaringoiatria: nel corso delle quattro tavole rotonde, specialisti di primo piano si confronteranno su casi clinici reali – laringeo, rinologico, otologico e OSAS -, per indagare come l’apporto dell’IA può dialogare, o entrare in tensione, con il giudizio clinico.

Ampio spazio sarà dedicato al ruolo dell’immunità e dell’ambiente e della nutrizione nell’infiammazione e nel cancro.

Sul tema, tra le sessioni di maggior rilievo:

la lectio magistralis del professor Andrea Crisanti, intitolata ‘Reinventing revolution: the new frontier for desease control’;

quella di Riccardo Piunti, Presidente CONOU, esplorerà l’impatto dei PFAS, le cosiddette “molecole perfette”, sulla salute umana, tema di crescente preoccupazione pubblica;

il professor Paolo Bossi, Responsabile dell’Unità Operativa di Oncologia Medica – Tumori testa-collo, IRCCS Humanitas, terrà una lectio sulle basi biologiche e ultrastrutturali dell’immunità nell’infiammazione e nel cancro;

il professor Rocco Bellantone sarà tra i relatori della tavola rotonda su prospettive e risultati della terapia biologica e onco-immunologica nelle patologie infiammatorie croniche e nel cancro della testa e del collo.

Diversi focus anche sulle patologie ad alto impatto sociale, dai disturbi respiratori del sonno alle sindromi vertiginose, condizioni che colpiscono milioni di italiani e che ancora oggi restano spesso sottodiagnosticate.

Il tema sarà affrontato da diverse prospettive: verrà evidenziato il gender gap nella diagnosi e nel trattamento dell’apnea ostruttiva del sonno, patologia che colpisce in modo sproporzionato le donne, spesso con ritardo diagnostico significativo; e nella sessione che vedrà come ospite internazionale il professor Olivier Vanderveken, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Belgio, verranno trattate le più recenti innovazioni chirurgiche per i pazienti affetti da disturbi respiratori del sonno.

In agenda anche lo stato dell’arte sulla poliposi naso-sinusale, patologia cronica con significativo impatto sulla qualità della vita, con particolare riferimento all’utilizzo dei farmaci biologici e ai più recenti approcci terapeutici.

Completano il programma sessioni dedicate alla riabilitazione funzionale in ORL e alla patologia di confine, a testimonianza dell’approccio sempre più integrato e multidisciplinare della specialità.

Il congresso ospiterà anche sessioni di respiro internazionale, espressione dei rapporti di collaborazione scientifica che la Società coltiva oltre i confini nazionali.

Tra queste, la sessione ‘E se Marco Polo avesse avuto il mal di gola?’ vedrà in dialogo specialisti italiani e cinesi, riflettendo un rapporto di collaborazione consolidato tra le due comunità scientifiche.

Il programma completo è disponibile su sio2026.sioechcf.it.

La Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-facciale, S.I.O.eCh.C.F., costituitasi nel 1976 come evoluzione della Società Italiana di Laringologia, Otologia e Rinologia, S.I.L.O.R., fondata nel 1891, è la maggiore Società Scientifica otorinolaringoiatrica italiana.

L’A.O.O.I., Associazione Otologica Ospedaliera Italiana, e l’A.U.O.R.L., Associazione degli Otorinolaringoiatri Universitari, sono le colonne portanti della società e, dal 2023, la nascita dell’A.O.L.P.I., Associazione Otorinolaringoiatri Liberi Professionisti Italiani, ha completato il percorso associativo includendo anche gli specialisti che esercitano la professione in regime libero professionale.

La Società promuove la ricerca, la formazione e l’aggiornamento scientifico, favorisce la collaborazione tra le diverse componenti della disciplina e sostiene la diffusione del sapere attraverso attività congressuali e la rivista scientifica Acta Otorhinolaryngologica Italica, organo ufficiale di stampa della Società.

Presidente della Società per l’anno 2026 è il professor Marco De Vincentiis, Direttore UOC Otorinolaringoiatria, Policlinico Umberto I, Università Sapienza di Roma.