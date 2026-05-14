Tutti gli appuntamenti in programma dal 15 al 22 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Al via a Quarto (NA) l’evento anticamorra ‘Maggio della Legalità’: dal 15 al 22 maggio eventi pubblici con le scuole, workshop, convegni, testimonianze dal territorio in cui ci sono oltre 70 beni confiscati alla camorra e riassegnati alla collettività.

Si inizia domani mattina alle 10:00 con il convegno nell’Aula consiliare ‘Peppino Impastato’ dal titolo: ‘Dai beni confiscati ai beni in Comune’, con la presentazione del fumetto della legalità ‘Il viaggio di nonno Peppino’.

L’evento pubblico, che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Quarto, vede la partecipazione delle scuole del territorio e ha ottenuto anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, della Città Metropolitana di Napoli, dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e del Ministero dell’Interno.

Alla tavola rotonda parteciperanno il Sindaco di Quarto Antonio Sabino, il procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli Aldo Policastro, il Sostituto Procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli Giuseppe Visone, il Direttore della sede di Napoli dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati Daniela Lombardi, il Presidente dell’Ordine regionale dei Giornalisti Ottavio Lucarelli, l’Assessore alla Legalità e beni confiscati del Comune di Napoli Antonio De Iesu.

Il Sindaco Antonio Sabino dice:

Sarà un momento di confronto per raccontare tutto quanto è stato realizzato in questi ultimi anni a Quarto in tema di recupero e riutilizzo per finalità sociali di beni immobili confiscati dalla magistratura a numerosi esponenti della malavita locale e riutilizzati per finalità sociali sul nostro territorio, che ho l’onore e l’onere di amministrare in qualità di Sindaco dal 2018.

Sabato 16 maggio si svolgerà dalle 16:00 alle 19:00 l’evento ‘Villa in Legalità’ nella villa comunale Giovanni Paolo II, con esposizione di opere sul tema della legalità realizzate dagli studenti e dalle studentesse delle scuole del territorio, con gli stand dei soggetti gestori dei beni confiscati.

Domenica 17 maggio, dalle 9:30 con partenza dal bene confiscato «Casa Arcobaleno», si svolgerà il ciclotour dei beni confiscati, mentre da lunedì 18 maggio a venerdì 22 maggio il fumetto della legalità sarà distribuito in tutte le scuole di Quarto.