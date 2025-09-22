Al via a New York gli incontri ad alto livello dei membri del collegio

Attesa per il discorso al Global Renewables Summit della Presidente von der Leyen

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Commissione europea a Roma.

L’UE ha dato il via a una settimana di incontri ed eventi ad alto livello durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

La Presidente Ursula von der Leyen, l’Alta rappresentante/Vicepresidente Kaja Kallas e il Commissario Síkela, insieme al Presidente del Consiglio europeo António Costa, hanno rappresentato l’UE in un incontro trilaterale con l’Unione africana e le Nazioni Unite, dopo il quale è stata rilasciata una dichiarazione comune.

In seguito, hanno avuto un incontro con il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, durante il quale hanno ribadito che l’UE è e rimarrà il più grande sostenitore collettivo delle Nazioni Unite.

La Commissaria Lahbib ha partecipato a un evento ad alto livello sulla dichiarazione politica a favore della protezione del personale umanitario, organizzato dall’Australia.

Oggi la Presidente von der Leyen terrà un discorso al Global Renewables Summit e si concentrerà sulla necessità di collaborare, in qualità di governi e industrie in tutto il mondo, per mantenere la rotta sugli obiettivi climatici globali.

Anche il Commissario Jørgensen parteciperà alla sessione di apertura ad alto livello, oltre che a una tavola rotonda sul ruolo centrale delle energie rinnovabili per la sicurezza energetica.

Nel pomeriggio la Presidente, accompagnata dalla Commissaria Šuica,interverrà alla conferenza internazionale ad alto livello sulla soluzione dei due Stati, ospitata dalla Francia e dal Regno dell’Arabia Saudita. Gli interventi saranno trasmessi in diretta su EBS.

L’Alta rappresentante/Vicepresidente Kallas parteciperà alla riunione commemorativa ad alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella ricorrenza dell’80o anniversario delle Nazioni Unite. Presiederà un incontro informale dei Ministri degli Esteri dell’UE, al quale seguirà una conferenza stampa in diretta su EBS.

La Commissione sarà rappresentata dal Commissario Síkela. In serata l’Alta rappresentante/Vicepresidente Kallas parteciperà a una riunione dei Ministri degli Esteri del G7.

La Commissaria Šuica prenderà parte all’incontro annuale della piattaforma per le donne leader dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il Commissario Hoekstra parteciperà al dialogo ad alto livello sulle soluzioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il Commissario Síkela sarà presente all’evento “Unstoppable Africa” della Global Africa Business Initiative, al forum globale sull’istruzione e al secondo gruppo strategico sui minerali africani.

La Commissaria Lahbib terrà un discorso a nome dell’UE all’incontro ad alto livello dell’Assemblea generale in occasione del 30o anniversario della quarta conferenza mondiale sulle donne.

È possibile seguirlo in diretta su EBS alle 14:30 circa ora locale, 20:30 ora italiana. Parteciperà inoltre all’evento ‘Hunger in the Crossfire. No Time To Spare. End Famine Now‘, organizzato in collaborazione con il Programma alimentare mondiale e diversi altri Paesi. In serata, ospiterà insieme al Forum economico mondiale una cena sul futuro degli aiuti e dello sviluppo.

Il Commissario Brunner prenderà parte all’evento ‘Migration at a Crossroads: a Strategic Dialogue for a Changing World’.

Il Commissario Jørgensen parteciperà al dialogo ad alto livello sul tema ‘Accelerating the Transition Away from Oil and Gas for Climate, Energy and Economic Security’.