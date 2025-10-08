Al TTG programma Matera Capitale Mediterranea Cultura e Dialogo 2026

Il ricco programma tra festival, cerimonie, mostre, concerti e incontri internazionali

Un racconto corale fatto di immagini, suoni, territori e visioni ha attraversato oggi il panel ‘Matera: le terre immerse che raccontano il Mediterraneo’, tenutosi mercoledì 8 ottobre, nella Sala Cedro del TTG Travel Experience, la principale fiera B2B in Italia dedicata alla promozione del turismo nazionale e internazionale.

L’incontro, promosso dal Comune di Matera e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, ha rappresentato un momento chiave per la presentazione, a una platea di operatori turistici e media specializzati, delle linee guida del programma Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, titolo conferito dall’Unione per il Mediterraneo e dalla Fondazione Anna Lindh.

Una presenza significativa per rafforzare la dimensione internazionale del progetto e costruire nuove connessioni con il sistema turistico italiano ed euromediterraneo.

Il Sindaco Matera Antonio Nicoletti ha commentato:

Matera si conferma una delle principali destinazioni d’Italia anche nella prossima stagione turistica. Alla consueta e nota ricchezza di patrimonio culturale e paesaggistico, la dinamica proposta culturale si presenta al mondo del viaggio più che mai interessante in una proiezione verso un nuovo anno da capitale culturale internazionale.

Il panel si è aperto con le note di ‘Mediterraneo’ di Pino Mango, accompagnate dalle immagini poetiche del video di animazione realizzato dal regista e illustratore Alessandro Rak.

Un’opera che intreccia la voce intensa dell’artista lucano a una narrazione visiva sospesa tra sogno e memoria, restituendo l’anima profonda, luminosa e stratificata del Mediterraneo.

Rita Orlando, Manager culturale della Fondazione, ha spiegato:

Questo video interpreta con grande forza simbolica lo spirito del nostro progetto: un Mediterraneo non solo geografico, ma umano, profondo, narrativo. È un omaggio alla bellezza invisibile dei territori e alla possibilità di immaginare nuove rotte culturali e turistiche a partire dalle aree interne del Sud.

Sono intervenuti durante il panel il sindaco di Matera Antonio Nicoletti, Rita Orlando, manager culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019, l’Assessore alla cultura e al turismo del Comune di Matera Simona Orsi e l’attore materano Nando Irene.

Insieme, i relatori hanno sottolineato il valore strategico del progetto ‘Terre Immerse’, cuore culturale di Matera 2026: un programma diffuso che attraverserà l’intero anno con festival, cerimonie, mostre, concerti e incontri internazionali, promuovendo nuove rotte culturali e turistiche nel Mediterraneo interno.

Continua il percorso ‘verso Matera 2026’ nei prossimi mesi con alcuni appuntamenti simbolici: gli Stati Generali della Cultura, 14 novembre 2025, in collaborazione con il Sole 24 Ore, la Giornata del Mediterraneo, 28 novembre, il Presepe Vivente, dal 6 dicembre al 4 gennaio, una grande festa di Capodanno tra musica e luce, e una parata di maschere antropologiche a febbraio.

Nel 2026 il programma entrerà nel vivo con la Cerimonia di Apertura, 20 marzo. Il tutto sarà accompagnato da grandi mostre, concerti, rassegne internazionali e iniziative diffuse nei quartieri.

L’incontro ha anche rappresentato il primo momento pubblico di presentazione del progetto a operatori turistici e culturali, con particolare attenzione ai temi del turismo lento, della narrazione territoriale, della promozione euromediterranea e del coinvolgimento delle comunità locali.