Al TTG Lazio protagonista con offerta turistica insieme a Roma Capitale

Corrado: ‘Con l’Assessore Alessandro Onorato ho avviato un iter programmatico volto alla valorizzazione del brand Roma e Lazio’

La Regione Lazio presente alla 59ª edizione della Fiera TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione B2B del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, in programma a Rimini da oggi, 12 ottobre fino al 14 ottobre 2022.

La partecipazione a un evento di così grande respiro internazionale, condivisa in modo sinergico e proficuo con Roma Capitale, è l’occasione per promuovere l’offerta turistica della destinazione Roma e Lazio, insieme agli operatori del turismo del territorio con workshop B2B, eventi ed incontri.

Nello stand ‘Roma & Lazio Experience’, inaugurato questa mattina, saranno ospitati 64 operatori specializzati in incoming e 9 DMO – Destination Management Organization.

Ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio:

Al TTG raccontiamo le nostre eccellenze, le experience uniche da poter vivere sul territorio e promuoviamo una variegata offerta turistica in linea con i nuovi segmenti del mercato. E lo facciamo insieme a Roma Capitale: con l’Assessore Alessandro Onorato ho avviato un iter programmatico volto alla valorizzazione del brand Roma e Lazio, siglando un protocollo di intesa di politiche congiunte nell’attività di promozione turistica. Roma è un elemento attrattivo tanto nei mercati italiani quanto in quelli esteri, capace di sedurre importanti flussi turistici, così da veicolarli sull’intero territorio regionale e generare una ricaduta economica significativa. Puntiamo sulle bellezze che abbiamo, sui nostri operatori e sulle nostre imprese che sono un valore aggiunto, su proposte turistiche originali da vivere tutto l’anno e su eventi di prestigio mondiale per attrarre viaggiatori. Continuiamo con impegno a sostenere un settore che è stato duramente colpito dalla pandemia e oggi corre nuovi rischi a causa della crisi energetica.

Un palinsesto ricco di eventi con focus sulle experience turistiche, sulle iniziative realizzate dall’Assessorato al Turismo per rilanciare il settore, passando inevitabilmente per tutte le ricchezze e luoghi di grande interesse turistico che rendono il Lazio un’eterna scoperta di meraviglie che abbracciano Roma agli occhi dei viaggiatori italiani e stranieri.

Ospiti degli eventi le Associazioni di categoria e le neocostituite DMO regionali, a testimonianza dell’ampio coinvolgimento dei protagonisti e player del comparto turistico, nonché a conferma dell’attenzione che l’Assessorato al Turismo sta riservando al settore.

