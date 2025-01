Al Troisi Rizzo festeggia 86 anni con ‘Due cuori e… una Capanna’

Riceviamo e pubblichiamo.

Nuovo appuntamento al Teatro Troisi di Napoli dove lo straordinario attore di teatro e di cinema Giacomo Rizzo festeggerà i suoi 86 anni con lo spettacolo da lui stesso scritto, diretto e interpretato ‘Due cuori e… una Capanna’.

Un lavoro che nel teatro di via Leopardi gestito da Pino Oliva, sarà di scena dal 16 al 19 e dal 24 al 26 gennaio 2025.

Nelle sue note Rizzo ha scritto:

L’amore muove il mondo. L’amore per la vita, per il prossimo, per l’amicizia, per il proprio amato. Quando l’amore diventa pazzia cominciano i problemi e la storia che racconta questa commedia ne è la prova.

La storia si svolge nello studio – salotto di Fofò e gira intorno a due amici Dudù e Fofò, al secolo Domenico Formica e Alfonso Donato, Dudù è un chimico, Fofò è medico.

I due sono legati anche dalla passione per l’invenzione, hanno brevettato una macchina che può risolvere le eventuali sofferenze durante un difficile intervento chirurgico.

All’apertura del sipario si parla di un viaggio a Stoccolma dove Dudù dovrà recarsi per un eventuale Nobel da ricevere.

La moglie di Dudù, Bice, è pazzamente innamorata di Fofò con il quale ha una relazione nascosta. Fofò è in attesa di sposarsi e di conoscere don Fabio, il fratello parroco della sua fidanzata, Carolina. Fofò deve sposarsi per poter ricevere da sua zia Lucrezia una certa somma di denaro.

Alla storia si uniscono un giovane tipografo, Peppino, e un giovane impiegato di Dudù, Mimì. Una commedia comico – brillante, un ridere continuo per gli sviluppi della storia e per le varie situazioni che vengono a crearsi.