Al Teatro Serra omaggio ai Led Zeppelin con i ‘Runes of Kashmir’

‘Runes of Kashmir – Led Zeppelin revival’ tributo ai Led Zeppelin al Teatro Serra di Napoli che venerdì 27 e sabato 28 febbraio, alle 20:00, ospiterà il gruppo composto da Luca Melorio, chitarra, Rita Genni, voce, Emanuel Savarese, batteria, e Giuseppe Bucciero, basso.

A Fuorigrotta, in via Diocleziano 316, Napoli.

Quello dei ‘Runes of Kasmir’ è un progetto musicale nato dal desiderio di confrontarsi con la profondità della musica dei Led Zeppelin con rispetto e passione sincera, senza imitazioni forzate, grazie al band leader Luca Melorio – nome d’arte Norman Cooper – chitarrista solista dal marcato stile blues cresciuto a ‘pane e Jimmy Page’, che a dieci anni di distanza dalla sua ultima esperienza alla guida di una Zeppelin tribute band, decide di riportare in scena quel suono mistico, coinvolgendo alcuni artisti con i quali ha già condiviso percorsi recenti, come Emanuel Savarese e Rita Genni voce di rara intensità, graffiante, sensuale e struggente che non ‘esegue’ Robert Plant, ma ne reinterpreta lo spirito hard blues con stile personale, senza snaturarlo.

Il risultato è un viaggio sonoro apprezzato anche dai fan più intransigenti, privo di sovrastrutture digitali, fatto di sudore, amplificatori valvolari e assoli incandescenti, eppure sorprendente.

Ogni esibizione cerca di catturare l’equilibrio tra forza e libertà espressiva per un’esperienza autentica di reciproco ascolto con il pubblico. I brani, tanto iconici per la storia del rock quanto attuali, suggeriscono atmosfere spirituali che travalicano la musica; il nome stesso richiama due simboli dell’immaginario zeppeliniano: le rune dell’album del 1971 e ‘Kashmir’, uno dei brani più iconici e visionari del repertorio.

Info:

teatroserra@gmail.com

347-8051793