Al Teatro Serra doppio appuntamento dedicato ai Pink Floyd

The Endless Machine in concerto a Napoli il 3 e 4 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Doppio appuntamento rock al Teatro Serra di Napoli che venerdì 3 e sabato 4 novembre, alle 20:00, ospita a Fuorigrotta, in via Diocleziano 316, il concerto ‘Pink Floyd Experience’ de The Endless Machine, tribute band fondata nel 2022 da Luca Melorio, Rita Genni e Ciro Miranti.

Sul palco anche Emanuel Savarese, Giuseppe Adrigeri, Bruno Crupi, Massimiliano Mauriello, Emanuele Palomba.

I Pink Floyd sono uno dei gruppi musicalmente più complessi della storia anche, e soprattutto, per la loro ‘filosofia musical-concettuale’: ogni loro disco rappresenta, infatti, una profonda riflessione su tematiche universali: la vita e l’essenza della natura umana, ‘The Dark Side Of The Moon’, l’assenza e la vacuità, ‘Wish You Were Here’, l’eterna squilibrata divisione delle classi sociali, ‘Animals’, la guerra e l’alienazione dell’uomo, ‘The Wall’, l’incomunicabilità, ‘The Division Bell’.

Ogni parola, suono, passaggio musicale scritto a composto da Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason è intriso di un profondo significato e ricrearne l’impatto emotivo, richiede la consapevolezza e l’esperienza, maturata in anni di concerti in studio e dal vivo, che fanno la differenza tra il ‘riprodurre’ e il ‘suonare’ i Pink Floyd.

Dice Melorio:

Proponiamo uno spettacolo floydiano, diverso dal solito. Non ci limitiamo alla mera e fedele esecuzione musicale. Ci interessa, invece, comunicare i concetti che ci sono alla base dei brani attraverso spettacoli tematici, accompagnati da videoproiezioni che offrano allo spettatore un’esperienza sensorialmente immersiva, nel repertorio del gruppo britannico.

Contatti:

teatroserra@gmail.com

347-8051793

320-3348355