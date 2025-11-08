Al Teatro Savoia il talento di Gianluca Cristofaro

Il giovane pianista si esibirà a Campobasso il 9 novembre

L’Associazione Amici della Musica di Campobasso, sotto la direzione artistica di Antonella De Angelis, è lieta di presentare un nuovo appuntamento della sua prestigiosa stagione concertistica.

Domenica 9 novembre 2025, alle ore 18:30, il palco del Teatro Savoia ospiterà un concerto interamente dedicato al talento e alla freschezza interpretativa di un giovane pianista già affermato nel panorama internazionale: Gianluca Cristofaro.

L’evento, inserito nel ciclo ‘Giovani Talenti‘, intende valorizzare le eccellenze emergenti del concertismo italiano, offrendo al pubblico molisano l’occasione di scoprire da vicino artisti che, con il loro impegno e la loro sensibilità, rappresentano il futuro della grande musica classica.

Il recital di Gianluca Cristofaro si articola in un percorso musicale di grande intensità emotiva e virtuosismo tecnico, attraversando quattro autori che hanno segnato la storia del pianoforte romantico e tardo-romantico: Johannes Brahms – Intermezzo Op. 117 n.1 in Mi bemolle maggiore, Ludwig van Beethoven – Sonata n. 23 Op. 57 ‘Appassionata’, Fryderyk Chopin – Polacca-Fantasia in La bemolle maggiore Op. 61 e Sergej Rachmaninov – Otto Studi Op. 33.

Un itinerario sonoro che condurrà l’ascoltatore dalle intime meditazioni brahmsiane alla drammatica tensione beethoveniana, fino alla raffinata cantabilità chopiniana e alla travolgente energia dei celebri Studi di Rachmaninov. Un concerto che promette di unire introspezione e virtuosismo, lirismo e potenza espressiva.

Biografia

Gianluca Cristofaro è nato a Isernia nel 2005, Gianluca Cristofaro si forma al Conservatorio ‘Lorenzo Perosi’ sotto la guida del M° Aldo Ragone. Vincitore di una borsa Erasmus in Germania, ha perfezionato i suoi studi presso la Hochschule für Musik ‘Franz Liszt’ di Weimar, seguendo i corsi del M° Michail Lifits, con il quale prosegue tuttora all’Accademia del Ridotto di Stradella. Cristofaro ha partecipato a masterclass con celebri pianisti come Beatrice Rana, Alessandro Deljavan, Olaf John Laneri e Marius Bartoccini, approfondendo anche lo studio del fortepiano e delle tastiere storiche.

Vincitore di numerosi concorsi internazionali in Russia, Polonia, Ungheria, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Spagna e Italia, si è distinto di recente con il secondo premio al Premio Pianistico Internazionale Sigismund Thalberg di Napoli.

Tra i suoi riconoscimenti più significativi si segnalano: Primo premio al Beethoven Wien Competition, che lo vedrà debuttare al Musikverein di Vienna; Primo premio al Grand Prize Virtuoso, con debutto al Concertgebouw di Amsterdam; Primo premio assoluto e premio speciale per Schönberg al Kara Karayev International Music Competition; Primo premio assoluto e premio ‘Pianista della Stagione’ all’Ad Libitum Piano Competition.

Recentemente ha debuttato in Spagna, Austria, Paesi Bassi, Russia e Italia, esibendosi in sale prestigiose come il Victoria Music Center di Madrid, il Teatro di Villa Aldrovandi Mazzacorati di Bologna e la Kara Karayev Music School di Mosca.

Partecipa regolarmente alla rassegna ‘Classica Giovani’, promossa dall’Associazione Culturale Armonia, confermando la sua costante crescita artistica e la sua maturità interpretativa nonostante la giovane età.

Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo un giovane interprete che, con la sua sensibilità e la sua padronanza tecnica, incarna il futuro della grande tradizione pianistica europea.

Biglietti:

intero € 12,00

ridotto € 6,00