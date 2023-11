Al Teatro Savoia il Duo violino e violoncello Gismondi – De Angelis

In concerto il 4 novembre a Campobasso

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 4 novembre alle 18:30 si svolgerà il concerto del Duo violino-violoncello, formato da Loreto Gismondi e Giuliano De Angelis.

Il Duo eseguirà musiche di Reinhold Moritzevic Gliere, 8 Pièces, op.39 per violino e violoncello; Paolo Fradiani, Peace Suite per violino e violoncello; Loreto Gismondi, In The War And Piece per violino e violoncello; Händel /Halvorsen, Passacaglia; Vittorio Monti – Czardas, arr. per violino e violoncello di Giuliano De Angelis.

Il concerto verrà aperto dagli allievi del Liceo Musicale G. M. Galanti, con il quale l’Associazione Amici della Musica aveva stabilito dallo scorso anno una collaborazione.

Sabato si svolgerà l’open concert di Francesco Antonecchia al sassofono e Michele Apollonio al pianoforte.

Biografie

Loreto Gismondi

Loreto Gismondi si è diploma brillantemente in violino presso il conservatorio L. Refice in Frosinone sotto la guida del M° M. Cervera, perfezionandosi successivamente presso L’Accademia di Alto Perfezionamento in Portogruaro (VE) con il M° P. Vernikov, e presso l’Arts Academy in Roma con i Maestri M. Fiorentini e K. Bogino.

Successivamente consegue la Laurea in Musica da Camera presso il conservatorio L. Refice con il massimo dei voti e la lode. Risulta vincitore di vari concorsi sia per musica da camera che per importanti enti lirico sinfonici.

Collabora stabilmente con l’orchestra ‘I Filarmonici di Roma’ diretti dal M° Uto Ughi e con l’orchestra ‘Roma Sinfonietta’ diretta dal M° Ennio Morricone, con i quali si è esibito nei più importanti teatri italiani ed esteri con tournée in Israele, Turchia, Portogallo, Germania, Polonia, Emirati Arabi, Norvegia, Spagna, Francia, Malta, Irlanda.

È stato invitato in qualità di violino solista presso la stagione concertistica del conservatorio L. Refice di Frosinone, presso il Ministero della Funzione Pubblica in Roma, presso la rassegna ‘Ascolta la Ciociaria’, la stagione concertistica dell’Università Roma Tre, presso il Teatro Verdi di Trieste,il teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere (CE), il Festival d’Estate di Vietri (SA), presso l’auditorium di Isernia, presso il Premio Benedetto Croce in Pescasseroli, presso la sala concerti della Central Bank di Dublino, Irlanda, presso la stagione concertistica organizzata dall’Ambasciata di Croazia in Sibenik, la stagione concertistica di Ptuj in Slovenia, dal Museo della Musica di Teheran in Iran, Ambasciata Italiana presso Kartoum in Sudan, presso l’Ambasciata Italiana a Der el Salaham in Tanzania.

Ha all’attivo la registrazione di quattro CD per l’etichetta musicale ‘SIFARE’: ‘Le Quattro Stagioni’ di A. Vivaldi con l’orchestra d’archi ‘I Solisti Liriensi’; ‘Le Quattro Stagioni’ di A. Piazzolla con il trio ‘Artemisia’; in duo violino e pianoforte vince la ‘Virtuositè’ in Musica da Camera offerta dall’Arts Academy in Roma, registrando un cd con musiche di Mozart, Brahms , Janacek, Franck, e vince il ‘Premio Vittoria’ offerto dall’Accademia Angelica Costantiniana ; con il Trio Dedalus incide un CD con musiche di Giuliani, Paganini, Pareira.

In Duo Violino e Chitarra incide nel 2016 con il chitarrista A.Minci un CD ‘I Papaveri rossi di Montecassino’ con musiche inedite dedicato alla rievocazione storica dei tragici bombardamenti della seconda guerra mondiale presso l’Abbazia di Montecassino.

Nell’anno 2017 sono invitati in duo alla trasmissione di Rai Radio Tre ‘Piazza Verdi’ eseguendo dal vivo in diretta radiofonica le musiche del CD. Le musiche del cd sono state diffuse anche da Radio Vaticana. Numerose sono le collaborazioni anche con artisti di musica pop-rock tra cui Bruce Springsteen, con cui si è esibito in due concerti a Roma durante le tournée del 2013 e 2015, e Anastacia.

Giuliano De Angelis

Giuliano De Angelis è un violoncellista con un’intensa attività solistica che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo: anno 2016 tournée di 15 concerti in tutte le più importanti città della Cina; anno 2019 tournée negli USA, con il concerto di Saint Saens n.1 a Los Angeles con la Sierra University Orchestra, diretto da Dean Anderson, a Tucson in Arizona con la South Arizona Symphony Orchestra diretta da Linus Lerner ed infine in Louisiana; sempre nel 2019 con il concerto di Haydn n. 1 in Bulgaria accompagnato dalla Pazaedzhik Symphony Orchestra diretta da Filippo Conti.

In Italia ha eseguito il concerto di Saint Saens n.1 con l’Orchestra Sinfonica di Salerno Claudio Abbado presso la Basilica Aracoeli di Roma e presso il Duomo di Salerno, con la direzione del M° Jacopo Sipari.

Nel 2021 è stato protagonista di un grande evento di beneficenza: ‘In Concerto per i poveri di Papa Francesco’ patrocinato dal Vaticano presso l’Auditorium Parco Della Musica di Roma, dove ha eseguito il doppio Concerto di Brahms insieme al violinista Luca Santaniello, l’Orchestra Goldoni di Livorno e sotto la direzione del M°Eric Lederhandler.

Inaugura l’anno 2022 con una tournée eseguendo il concerto di Boccherini G480 a L’Aquila, Salerno e Alicante, Spagna. Sempre in qualità di solista si è esibito in prestigiose stagioni con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, l’Orchestra del Teatro Cilea, l’Orchestra Mozart Italia, l’Orchestra Filarmonica Della Campania. Molto attivo anche nella musica da camera, esibendosi regolarmente in tutta Italia.

Ha tenuto masterclass di violoncello negli Stati Uniti presso la Northwestern State University of Luisiana e presso La Sierra University in California, e presso il Festival Internazionale Suoni d’Abruzzo di Ortona.

Ha collaborato con musicisti del calibro di R. Muti, V. Repin, R.Vlad, G. Sollima, D.Renzetti, R. Filippini, I. Pogorelich, A. Carbonare, I. Abdrazakov, Y. Grubert, con B.Canino, A. Allegrini, F. Meloni. Per il teatro si è esibito con G. Proietti, M. Placido, A. Preziosi, L. Gravina.

Ha collaborato, inoltre, con jazzisti di fama mondiale, come Galliano, Di Battista, Bosso, Mirabassi, Rea. Ha inciso per Bongiovanni, Rai Trade, Medusa Film, Mediaset, Fabbri Editori. È direttore artistico del Festival di Maggio, città di Cervinara. Attualmente suona un violoncello Gaetano Sgarabotto. È laureato in Economia e Commercio.

La prevendita dei biglietti per questo concerto non sarà possibile.

Si potranno acquistare i biglietti il giorno del concerto presso il Teatro Savoia dalle ore 18:00.

Nel momento dell’acquisto sarà indicato il posto assegnato per il biglietto acquistato.