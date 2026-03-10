Al Teatro Gelsomino proiezione per studenti film ‘Quanto costa ‘o bene’

Iniziativa della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli, Olga Izzo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli, Olga Izzo, ha promosso un’importante iniziativa di sensibilizzazione rivolta alle nuove generazioni.

Mercoledì 11 marzo 2026, presso il Teatro Cinema Gelsomino di Afragola, si terrà la proiezione del film ‘Quanto costa ‘o bene’, opera scritta e diretta dal regista Alfonso Ciccarelli, rivolta agli studenti delle scuole superiori. In particolare, in sala ci saranno le allieve e gli allievi degli Istituti superiori ‘Sereni’ e ‘Dalla Chiesa’ di Afragola, ma la proiezione è aperta a tutti.

L’evento, che avrà inizio alle ore 9:30, nasce dalla volontà di affrontare attraverso il linguaggio cinematografico tematiche di stringente attualità quali la violenza di genere, la criminalità giovanile e lo sfruttamento.

La pellicola si distingue per una narrazione che capovolge gli stereotipi, scegliendo di non esaltare il male ma di celebrare il coraggio di chi reagisce, denuncia e sceglie la via della legalità e della solidarietà.

Oltre alla Consigliera Izzo, alla manifestazione prenderanno parte il Consigliere metropolitano Domenico Marrazzo e le dirigenti scolastiche del Sereni e del Dalla Chiesa, rispettivamente Daniela Costanzo e Giovanna Mugione.

Saranno inoltre presenti il regista e il cast del film, che si cimenteranno, al termine della proiezione, in un dibattito con studenti e personale scolastico volto a stimolare una riflessione profonda sul valore del rispetto e dei diritti civici.

La Consigliera Izzo ha sottolineato il valore del progetto:

Questa iniziativa rappresenta un momento fondamentale di confronto con i nostri giovani, ai quali abbiamo il dovere di offrire strumenti critici per riconoscere e contrastare ogni forma di prevaricazione e discriminazione. Attraverso la visione di questo film, vogliamo trasmettere un messaggio di speranza e di impegno civile, ribadendo che la costruzione di una società più equa e sicura passa necessariamente per l’educazione ai sentimenti e per il rifiuto netto di ogni logica di violenza.

L’iniziativa gode del patrocinio morale della Città Metropolitana di Napoli, a testimonianza del valore educativo e sociale riconosciuto a un’opera che pone al centro la rinascita del territorio e la tutela della dignità umana.

La mattinata sarà arricchita dagli interventi istituzionali e da un momento artistico a cura di Luigi Corrado, in arte LC, cantante irpino protagonista nell’ultima stagione di Amici, il programma TV condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset.