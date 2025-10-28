Al Teatro Flavio Vespasiano arriva ‘Piano Piano Tour’ di Giordana Angi

L’artista si esibirà a Rieti il 19 aprile 2026. Biglietti disponibili dal 29 ottobre 2025

Torna la musica d’autore a Rieti. Domenica 19 aprile 2026, nella prestigiosa cornice del Teatro Flavio Vespasiano, la cantautrice italo-francese Giordana Angi porterà il suo nuovo spettacolo, ‘Piano Piano Tour’, in un evento promosso da D & C Eventi.

I biglietti saranno disponibili dal 29 ottobre 2025 sul sito dceventi.it e su TicketOne.

La data reatina, inserita nel calendario nazionale del tour, è prodotta da International Music And Art, IMARTS, Warner Music Italy e Asso Concerti, con il patrocinio del Comune di Rieti.

Giordana Angi, nata a Vannes e cresciuta tra Francia e Italia, ha conquistato il pubblico con la sua voce e la sua scrittura. Dopo il debuttato a Sanremo Giovani nel 2012 con ‘Incognita Poesia’, è tornata al Festival nel 2018 come autrice del brano di Nina Zilli ‘Senza appartenere’.

Finalista ad Amici di Maria De Filippi nel 2019, dove ha ottenuto anche il Premio alla Critica, ha pubblicato tre album in italiano – tra cui ‘Casa’ e ‘Voglio essere tua’ – collaborando anche con artisti come Tiziano Ferro.

Nel 2024 ha inaugurato la sua carriera internazionale con ‘She’s So Great’, che include un duetto con Sting. Con il ‘Piano Piano Tour’, Giordana Angi è pronta a incantare i teatri italiani con la sua sensibilità artistica e la forza della sua voce.

D&C Eventi, in occasione del lancio della data al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti di Giordana Angi, ha dichiarato: