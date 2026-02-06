Al Teatro dei Piccoli tra ‘Musica e movimento’ e ‘Bella e Bestia’

Doppio appuntamento alla Mostra d’Oltremare di Napoli, con i ‘Concerti per l’infanzia’ di Progetto Sonora, il 7 febbraio e con lo spettacolo de La Contrada di Trieste e l’8 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Musica e teatro e con il Progetto Sonora, sabato 7 febbraio, e con La Contrada – Teatro Stabile di Trieste, domenica 8, di scena al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli.

Due spettacoli per bambini e famiglie programmati per la stagione di teatro e musica ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Si comincia sabato 7 febbraio, ore 11:00, con ‘Musica e movimento’ una produzione di Progetto Sonora inserita nel ciclo ‘Concerti per l’infanzia’ e specificamente pensata per i più piccoli, dai 3 anni, e le loro famiglie.

Il concerto incentrato sui ritmi e sul tempo musicale propone un approccio didattico e interattivo alternando ascolti musicali dal vivo a momenti guidati di attività motoria. Un esperto in didattica musicale per l’infanzia coinvolgerà attivamente il pubblico attraverso l’uso dello strumentario a percussione Orff.

Domenica 8 febbraio alle ore 11:00, La Contrada – Teatro Stabile di Trieste porta in scena ‘Bella e Bestia’. Lo spettacolo, scritto da Livia Amabilino e Lorella Tessarotto e diretto da Daniela Gattorno, vede sul palco Enza De Rose, Valentino Pagliei e Francesco Godina.

In questa rivisitazione della fiaba classica, la Bestia è un giovane principe, ma anche un ragazzo dei giorni nostri, trasformato in un essere mostruoso da un sortilegio. Per spezzare l’incantesimo, il protagonista dovrà trovare l’amore vero: l’occasione si presenta quando incontra Bella, una ragazza capace di guardare oltre le apparenze.

Tra sorelle pasticcione, un padre sognatore e un simpatico cameriere, la storia esplora il tema dell’accettazione di sé, proponendo una vicenda brillante e poetica, adatta a spettatori di tutte le età, che culminerà nell’atteso lieto fine.

Biglietto unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto.

Ingresso al Teatro da Viale Usodimare, pedonale, o da via Terracina, consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato.

Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871, entrambi anche WhatsApp, o per email a info@teatrodeipiccoli.it.

Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it