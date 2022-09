Al Teatro dei Piccoli di Napoli inizia ‘Autunno Open Air 2022’

Il 3 e 4 settembre il primo weekend con spettacoli e laboratori

Teatro, pupazzi animati a piede e laboratori interattivi per bambini dai 3 anni, e le famiglie, nel primo fine settimana di settembre che segna anche l’inizio della programmazione ‘Autunno Open Air 2022’ nella pineta del Teatro dei Piccoli di Napoli.

La rassegna accompagnerà il pubblico in tutti i weekend fino alla fine di ottobre con più di 20 titoli fra spettacoli e concerti prodotti da compagnie ospiti, provenienti da tutta Italia, e titoli appartenenti al repertorio delle società organizzatrici Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini, Progetto Sonora che ne curano la realizzazione d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare all’interno della più ampia programmazione di Campania è promossa da AGIS e Regione Campania.

Una programmazione per tutta la famiglia, ancora all’aria aperta, che unisce la suggestione delle arti performative ai momenti più autenticamente ludici dei laboratori, a partire da un’ora prima dell’inizio e inclusi nel biglietto d’ingresso di €8,00 con spazi e occasioni per il gioco libero ed anche una piacevole pausa merenda nel bar in terrazza.

Primo appuntamento sabato 3 settembre ore 17:00 con lo spettacolo Premio In Box Verde 2021 ‘Panettieri spaventati’ di e con Francesco Zamboni e Andrea Meroni del Collettivo Clown che portano in scena acrobazie pericolanti con velleità circensi utilizzando quegli strumenti del fornaio che faranno lievitare il divertimento nel pubblico di piccoli e grandi.

Domenica 4 settembre, sempre ore 17:00, il grande ritorno de ‘Le storie di Cipollino’ di Casa del Contemporaneo/Le Nuvole ispirate alle avventure nate dalla fantasia di Gianni Rodari con Rosanna Gagliotti e Francesco Di Gennaro e i pupazzi animati a piede realizzati da Fabio Lastrucci e Selvaggia Filippini.

Racconta Enzo Musicò, autore della messa in scena:

Scoprire come sono fatti i furfanti come Re Limone: questa la missione di Cipollino. E per farlo l’unico modo è andarsene in giro per il mondo, ad ascoltare storie e a farne tesoro. Osservando la vita degli altri Cipollino scoprirà che soprusi ed ingiustizie sono ovunque. E che solo mettendo in condivisione quelle esperienze – nel bene e nel male – si potrà trovare una soluzione. Per tutti.

Si proseguirà con il doppio appuntamento sabato 10 settembre ore 11:30 e domenica 11 settembre ore 17:00 del racconto animazione di Claudio Milani ‘Gocce, liocorni e arcobaleni’.

Nello stesso weekend sabato 10 settembre ore 17:00 ‘Le favole della saggezza’ nota produzione de I Teatrini a firma di Giovanna Facciolo e domenica 11 settembre ore 11:30 ‘Alla scoperta dello strumentario ritmico’ il concerto-laboratorio a cura di Progetto Sonora.

Ancora un doppio evento sabato 17 settembre alle ore 11:30 con ‘Il popolo del bosco’ de I Teatrini e alle ore 17:00 la vera leggenda del Rock ‘n’ Roll de ‘I 4 musicanti di Brema’ della compagnia Nata Teatro segue la domenica 18 settembre alle ore 11:30 il concerto per i piccolissimi di progetto Sonora ‘Piccola musica’ e alle ore 17:00 l’intramontabile vicenda di burattini in baracca ‘Pulcinella che passione’ di Casa del Contemporaneo.

L’ultimo weekend del mese ospita in scena sabato 24 settembre ore 11.30 il progetto musicale ‘La storia dell’elefantino Babar’ e ‘Pierino e il lupo’ a cura di Progetto Sonora e alle ore 17:00 ‘Provaci ancora Poldo’ spettacolo circense de Il tappeto di Iqbal mentre la domenica 25 settembre doppio appuntamento alle ore 11:30 e 17:00 con il teatro d’attore e pupazzi ‘Papero Alfredo’ di ATGTP di Jesi.

Ma questo è solo l’inizio! Gli eventi di ‘Autunno Open Air’ proseguono fino a ottobre. In caso di maltempo gli eventi saranno spostati all’interno del teatro.

La prenotazione è obbligatoria a 3270795871 o 3333542754 anche WhatsApp e info@teatrodeipiccoli.it.

Info 08118903126. Il biglietto costa €8,00 unico spettacolo + laboratorio con possibilità di Card a 5 o 10 ingressi.

Info www.teatrodeipiccoli.it e pagina fb @teatrodeipiccoli.

