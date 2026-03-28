Al Teatro CortéSe ‘Neapolitan Love Songs’ con Luca Sorrento

In scena a Napoli il 29 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Nell’accogliente spazio del Teatro CortéSe ai Colli Aminei, domenica 29 marzo alle ore 18:00 si rinnova l’incontro con la grande tradizione musicale partenopea, filtrata attraverso una sensibilità contemporanea capace di restituirne intatta l’anima e, al tempo stesso, rinnovarne il respiro.

In scena ‘Neapolitan Love Songs – Viaggio nella canzone d’amore napoletana’, un progetto che si annuncia come un autentico itinerario emotivo tra le pieghe più intime e vibranti della melodia napoletana.

Ideato da Luca Sorrento, voce intensa e partecipe, insieme ad Antonello Amabile, raffinato interprete alle tastiere, lo spettacolo nasce con l’ambizione di attraversare epoche, linguaggi e suggestioni, rendendo omaggio ai grandi artefici della canzone d’amore napoletana.

Un pantheon di autori e interpreti che va da Salvatore Di Giacomo a E. A. Mario, da Libero Bovio ed Edoardo Nicolardi fino a Renato Carosone, senza dimenticare le più recenti e incisive firme di Eduardo De Crescenzo, Enzo Gragnaniello e Pino Daniele.

Il repertorio si dispiega come una trama di ricordi condivisi e rinnovati: dalle immortali ‘Fenesta Vascia’, ‘Voce ‘e Notte’, ‘Maruzzella’ e ‘Tu si’ ‘na cosa grande’, fino a brani più vicini alla nostra sensibilità come ‘Io ce credo’, ‘Vasame’ e ‘Napul’è’.

Ma ciò che distingue questo lavoro non è soltanto la scelta dei titoli, quanto piuttosto il modo in cui essi vengono restituiti: una tessitura sonora che intreccia elementi elettronici e accenti contemporanei, senza mai tradire la radice profonda di queste melodie.

Ne scaturisce un dialogo serrato tra passato e presente, dove la tradizione non si cristallizza in forma museale, ma torna a vivere in una dimensione dinamica, vibrante, aperta.

Al centro, naturalmente, l’amore: sentimento eterno e cangiante, evocato nelle sue infinite declinazioni, ardore e malinconia, abbandono e desiderio, memoria e speranza.

‘Neapolitan Love Songs’ si configura così come un’esperienza immersiva, capace di avvolgere lo spettatore in una narrazione musicale densa e suggestiva.

Un progetto che, con misura e intelligenza, riesce a parlare anche alle nuove generazioni, offrendo loro una chiave d’accesso viva e attuale a uno dei patrimoni più preziosi della cultura napoletana.

Un appuntamento da vivere, più che da ascoltare, lasciandosi guidare dal suono e dalla parola in un viaggio che è insieme intimo e universale.